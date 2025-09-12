快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／台灣小將參加中超訓練 陳柏良鼓勵後進勇敢逐夢

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「台灣隊長」陳柏良與Be Heroes攜手合作，邀請以銘傳大學球員為主的四位青年選手，於八月底前往中超青島西海岸足球俱樂部訓練。圖／展逸國際提供
「台灣隊長」陳柏良與Be Heroes攜手合作，邀請以銘傳大學球員為主的四位青年選手，於八月底前往中超青島西海岸足球俱樂部訓練。圖／展逸國際提供

為了促進台灣足球運動發展，同時也鼓勵青年選手前往海外增廣見聞，「台灣隊長」陳柏良與Be Heroes攜手合作，邀請以銘傳大學球員為主的四位青年選手，於八月底前往陳柏良目前效力的中超青島西海岸足球俱樂部，進行為期三天的移地訓練，體驗亞洲一級職業足球聯賽的「震撼教育」。

陳柏良表示，他之所以踏上職業足球舞台的關鍵原因，是他在年輕時候有機會到日本J1聯賽橫濱水手職業隊參與訓練，見識到職業足球的專業環境與盛大舞台，讓他決定追逐職業球員的夢想。如今夢想成真的他念茲在茲，希望能夠傳承這份決心以及毅力，鼓勵更多台灣的年輕球員也能勇敢逐夢。

本次交流活動由陳柏良以及Be Heroes共同發起，邀請台灣大專足球聯賽老牌勁旅銘傳大學的選手蘇明強、朱其龍、魏子甯，以及來自企甲聯賽陽信北競的陳金洋，一同前往位於山東青島西海岸新區、青島西海岸足球俱樂部的大本營，接受為期三天與主力球員一同訓練的行程。

陳柏良說：「這是我一直想要做的事，非常感謝台新新光金控副董魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘長久以來的支持，以及他們對於推廣足球運動不遺餘力的熱忱，當然也要感謝球隊的安排與幫忙，才能促成這次的行程。」

儘管青島西海岸並非豪門球隊，但專屬的訓練球場與相關設施，以及由總教練邵佳一領銜的教練團規劃的練習課表，都讓台灣小將感受到巨大衝擊。陳金洋說：「身體強度與球員的競爭心態都讓我震撼到，很值得我學習。」

能有機會來到中超訓練基地，球員們都把握時間加緊訓練。圖／展逸國際提供
能有機會來到中超訓練基地，球員們都把握時間加緊訓練。圖／展逸國際提供

練習賽有繳出助攻與進球的朱其龍則認為，球員間強大的競爭態度與訓練強度讓人印象深刻；年紀最輕的魏子甯在對抗賽中曾攻進「世界波」，則感受到大量身體碰撞的震撼教育；年紀最長的蘇明強則說出所有人的心聲，「要把基本功練得更紮實，要更努力去追逐夢想。」

青島西海岸總教練邵佳一也肯定台灣球員的技術表現，儘管只是短期訓練，他仍用心將四位球員的特色記錄下來。他認為台灣球員的身體強度與對抗性有很大的進步空間，尤其相較於陣中許多同齡球員的力量，他鼓勵年輕球員能追隨陳柏良的腳步，勇敢挑戰職業舞台。

陳柏良本著初衷，希望能鼓勵更多台灣的年輕球員往職業舞台前進，除了希望年輕球員有更好的發展，還期待透過更多旅外球員的提升，讓中華隊的實力能持續進步，在國際舞台上踢出更好的成績，讓台灣足球運動能更受到球迷的重視、有更好的表現。如今跨出這一大步，他鼓勵更多年輕球員，他說：「只要有夢，我都願意去幫助你們。」

水手 陳柏良 中華隊

延伸閱讀

足球／2026世足門票將開賣 恐一票難求且價格不菲

足球／第16屆YAMAHA CUP報名啟動 快樂踢球趣挑戰無限可能

足球／梅西世足會外賽梅開二度 阿根廷主場告別戰氣氛動容

114全運會首場會內賽今開賽 女子足球登場花蓮對戰台中

相關新聞

足球／台灣小將參加中超訓練 陳柏良鼓勵後進勇敢逐夢

為了促進台灣足球運動發展，同時也鼓勵青年選手前往海外增廣見聞，「台灣隊長」陳柏良與Be Heroes攜手合作，邀請以銘傳...

【專家之眼】運動部成立 李洋部長的功能？

日前運動部成立，首任部長在總統賴清德欽點下，由剛滿30歲、過去專注於打球的二屆奧運金牌李洋走馬上任。國人曾一起隨著他與夥...

拳擊世錦賽／保底銅牌！黃筱雯、陳念琴前晉四強

我國女將再度用雙拳打出佳績，先是東京奧運銅牌得主黃筱雯打進拳擊世錦賽女子五十四公斤級四強，昨天凌晨「抗癌鬥士」陳念琴也報...

香港羽賽／27分鐘奪勝！周天成速闖8強

列香港公開賽男單第3種子的我國「一哥」周天成，今天面對世界排名38的印度喬治（Kiran George）打得輕鬆，只花1...

桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

WTT冠軍賽澳門站男單16強賽，我國一哥林昀儒遭遇法國戈齊（Simon Gauzy），最終以7：11、11：9、11：9...

香港羽賽／世界99打下世界15！台灣黑馬預約8強內戰

我國男雙3組好手今天在香港公開賽打出百分百勝率，先是李哲輝／楊博軒3局淘汰列第5種子的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文，陳政寬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。