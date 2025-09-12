快訊

【專家之眼】運動部成立 李洋部長的功能？

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
李洋日前上任運動部部長，簽下第一份公文。圖／取材自李洋臉書
日前運動部成立，首任部長在總統賴清德欽點下，由剛滿30歲、過去專注於打球的二屆奧運金牌李洋走馬上任。國人曾一起隨著他與夥伴在奧運場上的拚勁起伏，最後他能奪牌，大家都與有榮焉。現在卻要走進政治廚房，在當前的挑戰下，恐怕比他過去任選手時更複雜。或許想想過去擁有諾貝爾獎得主光環的李遠哲介入政治的後果：最初也是風光入局，最後折損名聲，李洋部長能不戒慎恐懼嗎？

體育界對他期待甚殷。不少運動員著眼於李之前的運動員身分，稱「運動員最了解運動員的需求，以李洋專業的運動背景，一定更能為運動員發聲，改善或提升台灣的運動環境」；另外也有體育行政前輩說，李須將眼界打開，主動規劃照顧選手、在短時間內處理單項運動協會複雜的人事與權力結構、部內龐大的經費如何有效配置，將是李部長必須向立法院說明的首要任務。

然而，李部長能符合多少期待，不容樂觀。首先，相對於過去藍營愛向外找部會首長，民進黨則是以派系治國為主。自己人都分不夠了，這次卻對李虛位以待，原因無他，就是因為大環境對綠營執政氣候不利，需要李的光環。這主要著眼於宣傳，而不是因為他有理念。外界可以看到大罷免後，賴鋪排的新人事，被媒體稱為「發言人世代」，可知賴在罷免案失敗後，歸因於宣傳問題，這才親自出馬找上有媒體曝光度的李洋。換句話說，一旦李名聲下挫，就可能是準備下台之時。

其次，賴表示，從李洋致詞當中，可以看得出來他已經做好準備。但是做好什麼準備呢？李在運動部成立當天提示的未來工作六大重點，除了一開始就破題講要落實總統政見外，全部都是延續過去教育部體育署的政策，接著又再談擴大動滋券發放年齡與體育班存廢議題，頗好奇哪個是李部長自己的看法？

當記者問起「體育班存廢」議題，他表示，「這個問題確實需要跨部會，並且和教育部持續討論」；3月各單項協會改選，他說「關於人頭會員的部分，我自己確實還不太理解」；以及9月即將到來的名古屋亞運，李則稱，「我沒有辦法評估，明年亞運應該能獲得幾面金牌，但我能做的就是將運動員權益保護到最好。」如果李只是來執行已規劃好的政策，卻又因長期專注打球缺乏行政經驗與對體育政策的了解，能做好什麼準備，令人疑惑。

第三，從部內人事安排來看，也看不出來李有一展抱負的機會。他找了兩個機要秘書，一個是前體育主播，另位則是位年輕的助理教授。姑且不論這兩位的專長對宏觀體育環境了解多少，也好奇他找兩人的動機，但至少機要秘書在行政機關角色清楚，而真正負責政策的次長是原體育署長與國家運動科學中心執行長，以下的重要職務，也多由原行政官僚出任。觀察這樣的人事組合，往好聽點講，是要使政策具有延續性，直白點說，就是原官員早就已經把政策規畫完了，李部長只是出來裝裝樣子而已。

但即便是執行，李部長談的工作也有頗多高難度。例如他說要提升台灣舉辦國際賽會的能力和能見度。但想要辦大型國際賽會，是否要跟對岸有一定接觸或默契？反中的賴政府願意給李部長多大空間呢？單項協會問題很多，李部長有的招數，前面長官，包括他的次長也都具備，但也沒能好好整治。李部長可有新招？看起來還要多多加油，首先把體育政策內容好好了解一下吧。

李洋 亞運 運動部

