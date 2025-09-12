拳擊世錦賽／黃筱雯、陳念琴皆晉4

我國女將再度用雙拳打出佳績，先是東京奧運銅牌得主黃筱雯打進拳擊世錦賽女子五十四公斤級四強，昨天凌晨「抗癌鬥士」陳念琴也報仇成功，晉級女子六十五公斤四強，保底兩面獎牌，明天將接續上場挑戰金牌戰門票。

世界拳擊聯盟首度舉辦的世錦賽在英國利物浦登場，巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖因性別檢測審查結果未出爐，沒能參與賽事，不過「四金釵」另外三人黃筱雯、陳念琴和吳詩儀都闖八強，身高一五○公分的「拳擊小精靈」郭怡萱也打進五十一公斤級八強賽。

八強率先登場的黃筱雯開出紅盤，五比○擊敗十九歲墨西哥對手阿隆索；昨天凌晨出賽的郭怡萱和吳詩儀雖接連落馬，但巴黎奧運奪銅的陳念琴在女子六十五公斤級以四比一擊敗波蘭對手克羅卡，報了四月交手落敗之仇，確定為中華隊進帳另一面獎牌。

黃筱雯曾在二○一九年和廿三年奪下世錦賽金牌，杭州亞運和巴黎奧運雖失利，今年世錦賽捲土重來，讓教練劉宗泰有感而發說，謝謝團隊中的黃筱雯和男將甘家葳，「每一次的盃賽，都會挺身而出，拿到獎牌。」甘家葳今年世錦賽雖失利，但杭州亞運浴血打進金牌戰，寫下陪練員打進奧運的熱血故事。

四強賽換二○一八年世錦賽奪金的陳念琴先登場，對手是烏茲別克對手，黃筱雯和巴黎奧運奪銅的南韓林愛智搶金牌戰門票。