香港羽賽／27分鐘奪勝！周天成速闖8強

列香港公開賽男單第3種子的我國「一哥」周天成，今天面對世界排名38的印度喬治（Kiran George）打得輕鬆，只花10分鐘就拿下首局，最終也只歷時27分鐘就以21：6、21：12出線，搶下8強門票。

總獎金50萬美元的香港公開賽屬於BWF超級500系列，今天第二輪賽程共有10組台將亮相，壓軸登場的小天面對喬治主宰戰局，開賽連拿4分後就一路領先，僅花10分鐘就以21：6先下一城。

第二局雖是喬治拿下第一分，小天馬上回敬6：0攻勢，最終就以21：12出線。

小天成第6組晉級的台將，明天將和女單林湘緹、女雙謝佩珊／洪恩慈和三組男雙李哲輝／楊博軒、陳政寬／林秉緯及雙胞胎李芳任／李芳至分頭上陣搶4強門票。

林湘緹將和日本新生代球星宮崎友花碰頭，小天交手印尼法爾漢（Alwi Farhan），謝佩珊／洪恩慈要碰列第3種子的中國組合張殊賢／賈一凡，李楊配和陳林配更要上演「寶島內戰」，提前預約一席4強資格。