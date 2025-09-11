快訊

香港羽賽／27分鐘奪勝！周天成速闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 新華社
列香港公開賽男單第3種子的我國「一哥」周天成，今天面對世界排名38的印度喬治（Kiran George）打得輕鬆，只花10分鐘就拿下首局，最終也只歷時27分鐘就以21：6、21：12出線，搶下8強門票。

總獎金50萬美元的香港公開賽屬於BWF超級500系列，今天第二輪賽程共有10組台將亮相，壓軸登場的小天面對喬治主宰戰局，開賽連拿4分後就一路領先，僅花10分鐘就以21：6先下一城。

第二局雖是喬治拿下第一分，小天馬上回敬6：0攻勢，最終就以21：12出線。

小天成第6組晉級的台將，明天將和女單林湘緹、女雙謝佩珊／洪恩慈和三組男雙李哲輝／楊博軒、陳政寬／林秉緯及雙胞胎李芳任／李芳至分頭上陣搶4強門票。

林湘緹將和日本新生代球星宮崎友花碰頭，小天交手印尼法爾漢（Alwi Farhan），謝佩珊／洪恩慈要碰列第3種子的中國組合張殊賢／賈一凡，李楊配和陳林配更要上演「寶島內戰」，提前預約一席4強資格。

喬治 林湘緹 周天成

延伸閱讀

香港羽賽／世界99打下世界15！台灣黑馬預約8強內戰

香港羽賽／周天成開紅盤 王子維、戚又仁遭逆轉

香港羽賽／直落二擊敗中國新星王正行 周天成闖頭關

香港羽賽／周天成男單首戰 迎擊傷癒復出前球王安賽龍

桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

WTT冠軍賽澳門站男單16強賽，我國一哥林昀儒遭遇法國戈齊（Simon Gauzy），最終以7：11、11：9、11：9...

香港羽賽／世界99打下世界15！台灣黑馬預約8強內戰

我國男雙3組好手今天在香港公開賽打出百分百勝率，先是李哲輝／楊博軒3局淘汰列第5種子的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文，陳政寬...

被不實指控抹黑 中華民國體育運動總會發聲明澄清

兩屆奧運金牌得主李洋接掌運動部，成最年輕部長，中華民國體育運動總會卻被「攻擊」，會長葉政彥直接被點名把持總會，不實指控讓...

射箭世錦賽／不敵南韓奧運金牌金濟德 湯智鈞8強止步

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，今天展開個人賽賽程，其中「湯包」湯智鈞在男子個人賽一路射進到8強賽後，以1：7不敵南韓奧...

運動部／李洋部長上任 首辦高中體育組長會議

運動部9月9日「國民體育日」揭牌成立，今天立刻舉辦114年度全國高級中等學校體育組長會議，全國382所高級中等學校體育組...

