桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 新華社
WTT冠軍賽澳門站男單16強賽，我國一哥林昀儒遭遇法國戈齊（Simon Gauzy），最終以7：11、11：9、11：9、11：6勝出，挺進到8強賽，下一輪恐將再度對上世界排名第二名的中國大陸好手王楚欽

林昀儒曾在2022年澳門站打進到4強賽，而去年則是在8強賽不敵最終摘冠的中國大陸好手林詩棟，而今年林昀儒在首輪賽事就遭遇法國勒布朗兄弟的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun），並以直落三取勝。

而今天的16強賽林昀儒則是碰上世界排名第16名的另一名法國好手戈齊，他去年與勒布朗兄弟在巴黎奧運攜手奪下男團銅牌，不過林昀儒過去3度與戈齊交手都拿下勝利，但今天首局戈齊在6：7落後時，卻是連得5分關門，以11：7先下一城。

第二局林昀儒雖然一路領先，不過戈齊的防守卻讓林昀儒連連回擊出界，包括一次精彩的大角度回球讓林昀儒殺球出界，一度追到7：8，也迫使林昀儒喊出暫停，儘管暫停過後林昀儒一度取得10：7領先獲得3個局點，但前兩個都遭到戈齊化解，不過林昀儒仍在第三個局點以11：9扳平戰局。

第三局雙方在比賽前段一路拉鋸，不過在5：5後戈齊卻接連出現失誤，讓林昀儒拉開差距，並以11：9取得聽牌優勢；第四節林昀儒乘勝追擊，以11：6逆轉勝出，收下生涯對戰4連勝並挺進到8強賽。

林昀儒 王楚欽

相關新聞

香港羽賽／紫髮李哲輝拍下種子 攜手楊博軒闖男雙8強

首輪打滿3局拍下馬來西亞組合晉級，我國男雙好手李哲輝／楊博軒今天在香港公開賽第二輪再度3局打退大馬對手，寶島男雙以21：...

桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

WTT冠軍賽澳門站男單16強賽，我國一哥林昀儒遭遇法國戈齊（Simon Gauzy），最終以7：11、11：9、11：9...

香港羽賽／世界99打下世界15！台灣黑馬預約8強內戰

我國男雙3組好手今天在香港公開賽打出百分百勝率，先是李哲輝／楊博軒3局淘汰列第5種子的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文，陳政寬...

被不實指控抹黑 中華民國體育運動總會發聲明澄清

兩屆奧運金牌得主李洋接掌運動部，成最年輕部長，中華民國體育運動總會卻被「攻擊」，會長葉政彥直接被點名把持總會，不實指控讓...

射箭世錦賽／不敵南韓奧運金牌金濟德 湯智鈞8強止步

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，今天展開個人賽賽程，其中「湯包」湯智鈞在男子個人賽一路射進到8強賽後，以1：7不敵南韓奧...

運動部／李洋部長上任 首辦高中體育組長會議

運動部9月9日「國民體育日」揭牌成立，今天立刻舉辦114年度全國高級中等學校體育組長會議，全國382所高級中等學校體育組...

