桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

WTT冠軍賽澳門站男單16強賽，我國一哥林昀儒遭遇法國戈齊（Simon Gauzy），最終以7：11、11：9、11：9、11：6勝出，挺進到8強賽，下一輪恐將再度對上世界排名第二名的中國大陸好手王楚欽。

林昀儒曾在2022年澳門站打進到4強賽，而去年則是在8強賽不敵最終摘冠的中國大陸好手林詩棟，而今年林昀儒在首輪賽事就遭遇法國勒布朗兄弟的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun），並以直落三取勝。

而今天的16強賽林昀儒則是碰上世界排名第16名的另一名法國好手戈齊，他去年與勒布朗兄弟在巴黎奧運攜手奪下男團銅牌，不過林昀儒過去3度與戈齊交手都拿下勝利，但今天首局戈齊在6：7落後時，卻是連得5分關門，以11：7先下一城。

第二局林昀儒雖然一路領先，不過戈齊的防守卻讓林昀儒連連回擊出界，包括一次精彩的大角度回球讓林昀儒殺球出界，一度追到7：8，也迫使林昀儒喊出暫停，儘管暫停過後林昀儒一度取得10：7領先獲得3個局點，但前兩個都遭到戈齊化解，不過林昀儒仍在第三個局點以11：9扳平戰局。

第三局雙方在比賽前段一路拉鋸，不過在5：5後戈齊卻接連出現失誤，讓林昀儒拉開差距，並以11：9取得聽牌優勢；第四節林昀儒乘勝追擊，以11：6逆轉勝出，收下生涯對戰4連勝並挺進到8強賽。