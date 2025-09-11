香港羽賽／世界99打下世界15！台灣黑馬預約8強內戰

我國男雙3組好手今天在香港公開賽打出百分百勝率，先是李哲輝／楊博軒3局淘汰列第5種子的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文，陳政寬／林秉緯也打退英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），雙胞胎李芳任／李芳至更拍下列第2種子的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），晉級最終8強，明天更將上演「寶島內戰」，提前預約一張4強席位．

總獎金50萬美元的香港公開賽屬於BWF超級500系列，今天第三日賽程將產生最後8強選手，寶島羽將由女雙謝佩珊／洪恩慈率先打下勝場，率先登場的男雙組合李哲輝／楊博軒也在三局大戰淘汰第5種子，成為第一組晉級男雙8強的台將。

世界排名99的陳政寬／林秉緯締造驚奇，面對世界排名15的對手，寶島組合以21：18先下一城，第二局雖錯過18：13領先，遭對手22：20逆轉扳平局數，但決勝局頂住壓力，瓦解對手4個塞點下以30：29搶下勝利，締造大驚奇。

闖進8強的陳林配，8強對手就是李哲輝／楊博軒，確保4強至少有一席台將。

李芳任／李芳至今天也是三局勝出，世界排名22的雙胞胎扭轉過去8次交手只拿1勝的對戰劣勢，以14：21、21：16、21：13逆轉世界排名第3的「飛丁」組合，成第三組晉級男雙8強的台將。

女單代表林湘緹以21：19、21：18拍下丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen），成女單8強唯一台將希望。