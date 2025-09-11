快訊

被不實指控抹黑 中華民國體育運動總會發聲明澄清

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
全國體總會長葉政彥。 聯合報系資料照
兩屆奧運金牌得主李洋接掌運動部，成最年輕部長，中華民國體育運動總會卻被「攻擊」，會長葉政彥直接被點名把持總會，不實指控讓總會發文駁斥。

有媒體報導，中華民國體育運動總會10月要進行會長選舉，至今仍未公布時間、流程與參選資格，嚴重違反規範。

中華民國體育運動總會表示，依據人民團體選舉罷免辦法及本會章程有關規定，現任會長任期至114年12月10日，體總早在今年8月8日函文至各會員單位告知將訂於114年11月15日改選。

中華民國體育運動總會指出，將於114年9月23日召開第九屆第九次理事會議，審查會員代表名單、理監事選舉辦法等相關資料。

相關選舉依人團法和本會章程辦理，從未變更，中華民國體育運動總會特此聲明並澄清。

