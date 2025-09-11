聽新聞
0:00 / 0:00
被不實指控抹黑 中華民國體育運動總會發聲明澄清
兩屆奧運金牌得主李洋接掌運動部，成最年輕部長，中華民國體育運動總會卻被「攻擊」，會長葉政彥直接被點名把持總會，不實指控讓總會發文駁斥。
有媒體報導，中華民國體育運動總會10月要進行會長選舉，至今仍未公布時間、流程與參選資格，嚴重違反規範。
中華民國體育運動總會表示，依據人民團體選舉罷免辦法及本會章程有關規定，現任會長任期至114年12月10日，體總早在今年8月8日函文至各會員單位告知將訂於114年11月15日改選。
中華民國體育運動總會指出，將於114年9月23日召開第九屆第九次理事會議，審查會員代表名單、理監事選舉辦法等相關資料。
相關選舉依人團法和本會章程辦理，從未變更，中華民國體育運動總會特此聲明並澄清。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言