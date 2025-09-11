射箭世錦賽／不敵南韓奧運金牌金濟德 湯智鈞8強止步

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯智鈞在8強賽不敵南韓金濟德。圖／中華民國射箭協會提供
湯智鈞在8強賽不敵南韓金濟德。圖／中華民國射箭協會提供

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，今天展開個人賽賽程，其中「湯包」湯智鈞在男子個人賽一路射進到8強賽後，以1：7不敵南韓奧運3金好手金濟德，無緣進帳獎牌，而明天女子個人賽則將從16強賽比起，我國兩位小將許芯慈、李采璇將相繼登場。

我國射箭代表隊昨天在反曲弓女團由邱意晴、許芯慈、李采璇攜手拿下一面金牌，也是繼2019年後我國再度在世錦賽摘金，而今天的個人賽賽程，上午先由女子個人組打頭陣，最終許芯慈、李采璇雙雙晉級到16強賽。

至於今天從16強賽射起男子個人賽，蘇于洋在16強賽就惜敗給西班牙選手無緣晉級，而湯智鈞則是在與喬治亞選手的賽事中以7：3勝出，晉級到8強賽。

而8強賽湯智鈞則是對上兩屆奧運男團金牌得主南韓金濟德，在對手全場9支10分箭的優異表現下，最終以1：7敗下陣來，無緣爭奪獎牌，明天我國兩名女將也將繼續登場，力拚站上頒獎台，兩人16強賽將皆對上中國大陸選手。

