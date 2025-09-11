運動部／李洋部長上任 首辦高中體育組長會議

運動部9月9日「國民體育日」揭牌成立，今天立刻舉辦114年度全國高級中等學校體育組長會議，全國382所高級中等學校體育組長齊聚一堂，在2天1夜的會議中互相分享交流學校體育行政上的經驗，並藉由專題課程精進教學知能，進而提升教學品質，達到學校運動向下扎根之目的。

運動部表示，部長李洋過去身為運動員，加上退役後在教育現場與產業端持續耕耘，清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力，感謝體育組長為學校及學生長年的奉獻，也因深知培育運動員的不易，未來會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策。

運動部將集結專業人才、行政團隊及各方資源一起向前，讓理想實踐，並透過「全民運動真正落實」、「整合資源強化競技發展」、「推動國際賽事與交流」、「促進運動產業成長」、「實踐永續與多元價值」及「投入兒童、青少年與基層培育」等6大政策，讓臺灣運動向上、也向下扎根。

運動部也特別感謝承辦單位中華民國高級中等學校體育總會規劃一系列的課程，並精心安排會議空間、住宿、餐食與交通等，期許大家能在這2天的會議中有豐富的收穫，帶著正面的能量及熱忱，回到教育現場，繼續為國家體育運動付出自己的專業與心力。

本屆體育組長會議舉辦南、北2梯次，北區先於今天到明天在台北萬豪酒店登場，南區接續於9月25日和26日假台南遠東香格里拉飯店舉辦。

會議首日以運動部及全民運動署重點政策為主軸，除讓與會體育組長瞭解未來我國以「運動壯大臺灣」的施政藍圖外，並分享運動部與教育部共同推動「學校體育」的分工模式，以協助體育組長在校園中順利執行業務，另搭配性別平等、兒少福利、校園霸凌暴力防制等社會關切之議題，並分享兼具校園實務之國際學校體育交流及學生運動賽事與活動之行銷策略。

涉及運動專業之業務由運動部辦理，因此，次日首場課程詳細解說115年全國中等學校運動會報名作業流程，以減輕新進體育組長工作負擔，接續在4堂分組課程中，體育組長可自由選擇與服務學校發展較為相關之課程，包含學生運動社團經營模式、校園運動賽事辦理、運動防護推展及體育班評鑑績優學校分享等。最後，於會議結束前舉辦綜合座談，開放提問並蒐集意見，做為運動部未來滾動修正推展學校運動政策發展之參考。