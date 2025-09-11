香港羽賽／紫髮李哲輝拍下種子 攜手楊博軒闖男雙8強

首輪打滿3局拍下馬來西亞組合晉級，我國男雙好手李哲輝／楊博軒今天在香港公開賽第二輪再度3局打退大馬對手，寶島男雙以21：17、11：21、21：15淘汰列第5種子的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文，成為第二組晉級香港公開賽8強的台將組合。

總獎金50萬美元的香港公開賽屬於BWF超級500系列，今天第三日賽程將產生最後8強選手，寶島羽將由女雙謝佩珊／洪恩慈率先打下勝場，兩人以兩個21：16擊退烏克蘭組合，以第7種子身份晉級8強，明天將和列第3種子的中國組合張殊賢／賈一凡爭4強門票。

頂著亮眼紫色頭髪的李哲輝，和楊博軒接棒搶勝，面對第5種子先以21：17拿下首局，第二局雖讓出，決勝局又從14：8絕對領先被追到1分差，不過靠對手接發球接連失誤再拉開差距，最終以21：15擊退種子，成為第一組晉級男雙8強的台將。

寶島另兩組男雙陳政寬／林秉緯和雙胞胎李芳任／李芳至也闖過頭關，陳林配今天若奪勝就會和李楊配8強會詩。

列男單第3種子的周天成是唯一晉級男單16強的台將代表，今晚也將出賽，和印度喬治（Kiran George）爭8強門票。