運動部／部長李洋商業合約早終止 仍保留肖像權代言合乎法規
首任運動部長李洋已在9月9日國民體育日當天就職，外界對他的代言合約是否適宜有疑慮，事實上目前他除部分肖像權代言外，其他商業合約早在上任前全都終止，也合乎現行法規。
李洋在球員時期和搭檔王齊麟所組成的「麟洋配」，靠著東京奧運、巴黎奧運羽球雙金加持下，各種代言合約不斷找上門，即便李洋已在去年9月宣布退役，依舊相當搶手。
據了解，在李洋接獲徵詢是否有意願擔任運動部長之初，就已開始處理身上所有商業合約，並和廠商合意達成共識提前終止合約，不過外界仍對他的身分與代言合約是否適宜有疑慮。
事實上部分廠商當初是和李洋簽下「肖像權」的代言合約，這部分也在行政院於8月27日宣布由李洋擔任運動部長前，就請教過相關法規部門，確認沒有違法問題後，就依照當初合約精神走完，而合約結束後，也不會再續約。
根據公務員服務法第15條的相關規定，公務人員在法定工作時間以外，是可以依照個人專屬的才藝表現而授權肖像權，並獲得相對應的對價關係。
