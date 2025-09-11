快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

聽新聞
0:00 / 0:00

洄瀾鐵人三項突喊停被罵翻 花蓮縣府發聲：非主辦單位、註銷補助款

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽下月將登場，主辦單位昨突然宣布取消。圖為去年比賽狀況。本報資料照片
2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽下月將登場，主辦單位昨突然宣布取消。圖為去年比賽狀況。本報資料照片

原訂下月11日舉辦的「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」，賽前一個月突喊停，引起外界批評。花蓮縣府今天澄清，主辦單位是「瘋三鐵」公司，並非縣府，因路權協調未有共識，該公司逕自宣布取消，嚴重影響參賽選手權益，縣府已立即註銷補助費用，並要求廠商依承諾全額退費。

「瘋三鐵」昨在臉書宣布，近期因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦，多方考量下決定取消洄瀾鐵人三項賽，選手可全額退費，或轉到台南、蘭陽場次，引起選手不滿。

花蓮縣府今天表示，賽事並非縣府主辦，縣府是基於支持體育發展及延續過往舉辦經驗，給予補助。民間主辦單位「瘋三鐵」在未取得路權前就開放報名並收費，又因與交通部公路局就省道台9線及台9丙線的路權協調未能達成共識，逕自宣布取消，嚴重損及參賽選手交通、住宿、行程等安排，將立即註銷補助廠商費用。

縣府表示，這場賽事因逢國慶連假，預估省道車流量龐大，且安全維護與人力調度難以滿足需求，公路局建議調整時間或改道，但主辦單位未能接受，選擇取消。舉辦大型體育賽事須秉持「安全優先」與「程序合法」，主辦單位未經合法程序就收費報名，嚴重損害選手權益，縣府將把此事列為重要警示，作為受理其他廠商提出相關申請的重要參考。

對於已報名選手的車票、訂房等交通、住宿安排受影響，縣府籲請業者保障消費者權益，縣府消保官也會協助選手處理相關爭議，保障權益。

2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽下月將登場，主辦單位昨突然宣布取消。圖為去年比賽狀況。本報資料照片
2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽下月將登場，主辦單位昨突然宣布取消。圖為去年比賽狀況。本報資料照片

鐵人三項

延伸閱讀

一般補助款改申請制 藍批中央集權又集錢：已提案立法拉高位階

財劃法爭議 鄭照新：關鍵在分配過程權責不清

跑道遇見馬 花蓮美崙田徑場有人遛馬還曾有人玩飛行傘

捍衛地方補助 彰化、金門盼中央勿減少

相關新聞

拳擊世錦賽／抗癌女拳王陳念琴復仇 晉4強保底銅牌

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣「抗癌女拳王」陳念琴，今天在女子65公斤級8強，以4比1逆轉擊敗克羅卡，報了今...

洄瀾鐵人三項突喊停被罵翻 花蓮縣府發聲：非主辦單位、註銷補助款

原訂下月11日舉辦的「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」，賽前一個月突喊停，引起外界批評。花蓮縣府今天澄清，主辦單位是「...

鐵人三項／花蓮洄瀾賽突取消 選手錯愕

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽原預定10月11日在鯉魚潭舉辦，約千人報名，執行單位「瘋三鐵」前天無預警宣布取消。主辦單位花蓮...

運動部金牌部長上任 李洋先慢跑5公里

運動部前天揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋創下最年輕部長紀錄，上任喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，他也身體力行，昨上班...

射箭世錦賽／中華反曲弓女團摘金

中華反曲弓女子代表隊邱意晴、許芯慈、李采璇，昨天在世界射箭錦標賽女團金牌戰以6比0完封強敵日本，這是我國繼2019年後再...

羽球價格飆漲！小球員不敢殺球 運彩公會捐5000顆喊話李洋幫忙

羽球價格飆漲，台中市大勇國小羽球隊為此連殺球都不敢殺，影響訓練成效。中華民國運動彩券經銷商公會10日特別捐贈價值20萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。