洄瀾鐵人三項突喊停被罵翻 花蓮縣府發聲：非主辦單位、註銷補助款

原訂下月11日舉辦的「2025花蓮太平洋洄瀾鐵人三項賽」，賽前一個月突喊停，引起外界批評。花蓮縣府今天澄清，主辦單位是「瘋三鐵」公司，並非縣府，因路權協調未有共識，該公司逕自宣布取消，嚴重影響參賽選手權益，縣府已立即註銷補助費用，並要求廠商依承諾全額退費。

「瘋三鐵」昨在臉書宣布，近期因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦，多方考量下決定取消洄瀾鐵人三項賽，選手可全額退費，或轉到台南、蘭陽場次，引起選手不滿。

花蓮縣府今天表示，賽事並非縣府主辦，縣府是基於支持體育發展及延續過往舉辦經驗，給予補助。民間主辦單位「瘋三鐵」在未取得路權前就開放報名並收費，又因與交通部公路局就省道台9線及台9丙線的路權協調未能達成共識，逕自宣布取消，嚴重損及參賽選手交通、住宿、行程等安排，將立即註銷補助廠商費用。

縣府表示，這場賽事因逢國慶連假，預估省道車流量龐大，且安全維護與人力調度難以滿足需求，公路局建議調整時間或改道，但主辦單位未能接受，選擇取消。舉辦大型體育賽事須秉持「安全優先」與「程序合法」，主辦單位未經合法程序就收費報名，嚴重損害選手權益，縣府將把此事列為重要警示，作為受理其他廠商提出相關申請的重要參考。

對於已報名選手的車票、訂房等交通、住宿安排受影響，縣府籲請業者保障消費者權益，縣府消保官也會協助選手處理相關爭議，保障權益。