南市府體育局訪韓打造運動新藍圖 相互邀請參加馬拉松賽

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局長陳良乾拜會南韓田徑協會，宣傳古都馬拉松及台南特色農產品。圖／南市體育局提供
台南市體育局為推動國際體育交流及拓展多元運動發展，體育局長陳良乾昨至南韓拜訪南韓橄欖球協會及南韓田徑協會，除了瞭解韓國不同單項運動發展模式外，也宣傳2026年的台南古都國際半程馬拉松，邀請國外跑團來台南參賽事，一起歡慶古都馬20周年，以期深化雙方國際體育交流及友好關係。

南市體育局表示，此次拜會行程中，雙方針對推動青少年及基層橄欖球交流討論，初步規畫未來可促成南韓青少年隊伍與南市隊伍進行橄欖球賽事交流，韓方詳細介紹當地橄欖球運動的發展歷程，包含基層選手的選拔制度、運動教練的培育計畫，以及如何有效地進行球隊的經營，陳良乾希望透過這次交流，未來雙方能長期合作，帶動橄欖球運動發展。

陳良乾說，橄欖球運動兼具團隊合作、戰術思維及身心耐力，深具推廣價值。這次來到南韓觀摩，希望未來能夠邀請南韓球隊來台南交流賽，充實教練與選手的競技運動實力，讓南市的橄欖球發展有更好的發展藍圖。他也拜會南韓田徑協會，由秘書長金正植及專任理事白兄勳接待。雙方也針對馬拉松運動做交流，並互相邀請組團參與馬拉松賽事，期望建構田徑選手互訓的合作平台。

體育局指出，南市長期致力推廣多元運動風氣，除辦理各項國際棒球、馬拉松等賽事外，也積極引入國際體育資源，此次南韓參訪行程，不僅促進台南與國際體育城市的互動，未來將持續推動國際體育交流計畫，積極與各國運動團隊建立合作平台，透過跨國學習與經驗分享，厚植體育軟實力，打造健康與活力兼具的運動城市。

陳良乾局長率隊拜會南韓橄欖球協會；右上、右下：陳良乾局長與南韓田徑協會互贈禮品；左下：陳良乾局長拜會南韓田徑協會積極宣傳古都馬拉松及臺南特色農產品

台南市體育局長陳良乾（左一）率隊拜會南韓橄欖球協會。圖／南市體育局提供
台南市體育局長陳良乾（左一）拜會南韓田徑協會，宣傳古都馬拉松。圖／南市體育局提供
棒球 田徑 橄欖球協會

