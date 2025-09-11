聽新聞
射箭世錦賽／中華反曲弓女團摘金

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中華反曲弓女子隊邱意晴（左起）、許芯慈、李采璇攜手在世錦賽射下金牌。圖／中華射箭協會提供
中華反曲弓女子隊邱意晴（左起）、許芯慈、李采璇攜手在世錦賽射下金牌。圖／中華射箭協會提供

中華反曲弓女子代表隊邱意晴、許芯慈、李采璇，昨天在世界射箭錦標賽女團金牌戰以6比0完封強敵日本，這是我國繼2019年後再度在世錦賽反曲弓女團奪金。教練廖健男指出，儘管這次成員較為年輕，但展現初生之犢不畏虎的精神。

本屆世錦賽在南韓光州舉行，我國反曲弓女團由去年巴黎奧運國手邱意晴領軍，帶領學妹許芯慈、李采璇出賽，在16強和8強賽都靠加射擊敗德國、美國，前天四強賽面對強敵南韓又進入加射賽，中華隊頂住壓力闖進暌違6年的金牌戰。

昨天面對實力同樣堅強的日本，儘管中華隊首局一度出現5分箭亂流，但調整後隨即射出兩支十分箭彌補，反觀日本一路找不到準星，甚至比賽最後一箭還出現逾時未出的失誤，中華隊繼2019年雷千瑩、譚雅婷、彭家楙後再獲金牌。

中華隊連續透過加射取勝，最終順利奪金。廖健男表示，即使輪替時有人狀況沒那麼好，隊友也能馬上把分數補上，成為摘金關鍵。

中華隊將繼續在反曲弓個人賽登場，巴黎奧運國手湯智鈞、另一名好手蘇于洋已獲男子16強門票，廖健男評估女子隊至少會有兩名選手闖進16強，有機會繼續拚下獎牌。他說：「湯智鈞這次出發前調整狀況不錯，箭的集中性比較高，女生經歷過前幾天的狀況後，應該也很有機會繼續爭取佳績。」

