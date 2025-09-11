聽新聞
金牌部長上任 李洋先慢跑5公里

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
李洋上任運動部部長，昨天簽下第一份公文。圖／取自李洋臉書
李洋上任運動部部長，昨天簽下第一份公文。圖／取自李洋臉書

運動部前天揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋創下最年輕部長紀錄，上任喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，他也身體力行，昨上班前先在附近慢跑5公里，再換上西裝開始辦公，以部長身分簽下第一份公文，成為推動全民運動的最佳代言人。

李洋成為運動部首任部長，喊出6大重點包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育，全民運動更是他上任想推動的一大方向，希望全民都能發掘不同運動的魅力，找到適合自己的運動方式。

相關新聞

射箭世錦賽／中華反曲弓女團摘金

中華反曲弓女子代表隊邱意晴、許芯慈、李采璇，昨天在世界射箭錦標賽女團金牌戰以6比0完封強敵日本，這是我國繼2019年後再...

鐵人三項／花蓮洄瀾賽突取消 選手錯愕

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽原預定10月11日在鯉魚潭舉辦，約千人報名，執行單位「瘋三鐵」前天無預警宣布取消。主辦單位花蓮...

羽球價格飆漲！小球員不敢殺球 運彩公會捐5000顆喊話李洋幫忙

羽球價格飆漲，台中市大勇國小羽球隊為此連殺球都不敢殺，影響訓練成效。中華民國運動彩券經銷商公會10日特別捐贈價值20萬元...

桌球／WTT澳門冠軍賽 鄭怡靜退賽、黃怡樺無緣女單16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，在「台灣一姐」鄭怡靜選擇退賽情況下，另名女將黃怡樺今天在女單首輪以0比3不敵日本...

射箭／反曲弓女團奪運動部成立後首金 秘書長：興奮新生代接班

台灣反曲弓女團今天在世界射箭錦標賽以6比0完封日本，勇奪睽違6年金牌，也是運動部成立後首面大賽金牌。射箭協會秘書長林政賢...

