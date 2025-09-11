金牌部長上任 李洋先慢跑5公里

運動部前天揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋創下最年輕部長紀錄，上任喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，他也身體力行，昨上班前先在附近慢跑5公里，再換上西裝開始辦公，以部長身分簽下第一份公文，成為推動全民運動的最佳代言人。

李洋成為運動部首任部長，喊出6大重點包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育，全民運動更是他上任想推動的一大方向，希望全民都能發掘不同運動的魅力，找到適合自己的運動方式。