鐵人三項／花蓮洄瀾賽突取消 選手錯愕

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽原預定10月11日在鯉魚潭舉辦，約千人報名，執行單位「瘋三鐵」前天無預警宣布取消。主辦單位花蓮縣體育會致歉並說，公路單位考量連假活動有交通安全疑慮，建議更改路線或延期，評估後取消，選手可全額退報名費或轉報其他場次。但選手抱怨旅館、車票都退不了。

「瘋三鐵」在臉書宣布，因多方考量決定取消花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，選手可全額退報名費，或轉到台南、蘭陽場次，轉場費用多退、少不必補。

花蓮縣體育會理事長汪錦德表示，賽事時間不巧遇上國慶連假，公路單位擔心車流量大，會造成交通壅塞，選手也有安全疑慮，希望改路線或者延期。

他說，三鐵自行車路段達90公里，不可能在鯉魚潭繞圈圈，一定要騎上省道，風險太大只能取消，未來會更嚴謹。

消息傳出讓選手相當錯愕，多次參賽的陳姓選手說，洄瀾三鐵沿線風景好，今年1月眾人就搶著報名，好不容易成功報名及排假、訂車票、訂房，結果隨便就取消，困擾全由選手承擔。汪錦德回應，若選手有訂房退費問題，會與旅館公會協調，盡量協助。