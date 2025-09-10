羽球價格飆漲！小球員不敢殺球 運彩公會捐5000顆喊話李洋幫忙

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
羽球價格飆漲，台中市大勇國小羽球隊為此連殺球都不敢殺，影響訓練成效。中華民國運動彩券經銷商公會10日特別捐贈價值20萬元約5,000顆羽毛球給大勇國小。台中市教育局則說，將向中央爭取經費，支持這項運動。

運彩公會理事長何昱奇表示，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同支持學校的羽球運動，同時也呼籲羽球出身的新任運動部李洋，能以專案方式協助學校用球的問題。

何昱奇說，運彩公會代表國家發行彩券，本職就是要支持運動，長期以來也支持各項運動。羽球價格大漲，聽說漲勢還會持續。羽球是消耗品，相信羽球選手出身的李洋部長應該很了解，除了學校和家長感到負擔，學生們可能連殺球都不敢殺，甚至球已爛了都還繼續打，影響練習的品質。

他說，羽球是全民喜愛的運動，也是適合亞洲人的運動，尤其雙金金牌的李洋現已當上部長，足見打羽球是有希望的。運彩公會願與台中市政府合作，協助運動發展，也希望李洋部長能給予支持。

今天包括多位中央及地方民意代表都出席捐贈儀式，羽球隊的小朋友看到有全新的羽球可以用，都笑得很開心。

大勇國小校長黃志偉指出，學校羽球隊成立多年，最近幾年重整旗鼓希望能拿下更多榮譽，但是卻遇上羽球價格飛漲，這些用球平日由家長支持，大家都感覺吃不消。

家長會長林育輝表示，羽球價格大漲，以練習用球為例，每桶由290元漲至490元，比賽用球也從一桶800元漲至960元，漲幅約20%。很感謝運彩公會理事長何昱奇獲悉後立即慷慨解囊，協助羽球隊解決用球問題。

台中市教育局副局長郭明洲肯定運彩公會的義舉，並表示市府會和公會、學校合作，一起打造好的學習環境，同時也向中央爭取經費，支持這項運動。

體育用品業者則透露，禽流感影響羽毛供應，原物料上漲，以及中國大陸、台灣羽球熱潮興起，需求大增，都推高了羽球價格，而且漲價可能會持續。

