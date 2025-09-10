拳擊世錦賽／打頭陣傳捷報！黃筱雯強勢挺進4強

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行中，中華隊共有4名女將闖進8強，今天率先登場的黃筱雯在女子54公斤級碰墨西哥年僅19歲的小將阿隆索（Ariadna Jeanette Gil Alonso），三回合都取得優勢，順利挺進4強，確保有獎牌進帳。

黃筱雯2019和23年都在世錦賽登頂，當時賽事是由國際拳擊總會（International Boxing Association，IBA）舉辦，IBA之後因貪腐和財務管理問題遭國際奧會（IOC）停權，2023年被取消認可資格，同年WB成立，今年首度舉辦世錦賽。

黃筱雯首輪5：0擊敗蒙古對手，今天8強賽碰阿隆索也主宰戰局，第一回合就取得一面倒裁判青睞，後續兩回合也佔上風，以再一個5：0挺進4強，確定為中華隊進帳獎牌。

中華隊共有4名女將闖進8強，黃筱雯開出紅盤，51公斤級「拳擊小精靈」郭怡萱台灣時間明天凌晨1點登場，57公斤級的吳詩儀1點半出賽，壓軸的陳念琴凌晨2點15分迎接65公斤級8強賽。