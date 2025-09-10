聽新聞
0:00 / 0:00
拳擊世錦賽／打頭陣傳捷報！黃筱雯強勢挺進4強
世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行中，中華隊共有4名女將闖進8強，今天率先登場的黃筱雯在女子54公斤級碰墨西哥年僅19歲的小將阿隆索（Ariadna Jeanette Gil Alonso），三回合都取得優勢，順利挺進4強，確保有獎牌進帳。
黃筱雯2019和23年都在世錦賽登頂，當時賽事是由國際拳擊總會（International Boxing Association，IBA）舉辦，IBA之後因貪腐和財務管理問題遭國際奧會（IOC）停權，2023年被取消認可資格，同年WB成立，今年首度舉辦世錦賽。
黃筱雯首輪5：0擊敗蒙古對手，今天8強賽碰阿隆索也主宰戰局，第一回合就取得一面倒裁判青睞，後續兩回合也佔上風，以再一個5：0挺進4強，確定為中華隊進帳獎牌。
中華隊共有4名女將闖進8強，黃筱雯開出紅盤，51公斤級「拳擊小精靈」郭怡萱台灣時間明天凌晨1點登場，57公斤級的吳詩儀1點半出賽，壓軸的陳念琴凌晨2點15分迎接65公斤級8強賽。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言