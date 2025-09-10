射箭／反曲弓女團奪運動部成立後首金 秘書長：興奮新生代接班

快訊

中央社／ 台北10日電
巴黎奧運國手邱意晴領軍，搭配許芯慈、李采璇組成的反曲弓女團。中華射箭協會提供
中華反曲弓女團今天在世界射箭錦標賽以6比0完封日本，勇奪睽違6年金牌，也是運動部成立後首面大賽金牌。射箭協會秘書長林政賢說，團隊很開心再聽到「我們的歌」響徹頒獎台。

由巴黎奧運國手邱意晴領軍，搭配許芯慈、李采璇組成的反曲弓女團，這次在韓國光州舉行的射箭世錦賽展現強大抗壓力，並在今天金牌戰以6比0完封日本，如願摘下隊史睽違6年的金牌，展現接班氣勢。

6年前，雷千瑩搭配彭家楙、譚雅婷，攜手拿到反曲弓女團世錦賽金牌，時任射箭隊總教練的林政賢，如今擔任中華民國射箭協會秘書長。他接受中央社記者採訪時表示，職務不同，看的角度也不太一樣，唯一不變的是，很開心聽到中華奧會會歌再度響徹頒獎台。

林政賢指出，這批選手相當年輕，仍有進步空間，尤其臨場反應能力還需要再加強，如何在高強度壓力下，把自身能力發揮出來，是未來的課題。他並提到，一代一代選手加入是運動界的生態，只要能代表中華隊就不問年紀，專注在團隊整合。

本季射箭國際賽採取頻繁換人策略，讓多名台灣潛力選手體驗大賽張力。射箭隊總教練廖健男表示，台灣有一些實力很不錯選手，但可能缺少大賽經驗洗禮；透過這樣的方式提升整體實力，才不會讓台灣射箭出現斷層，加上彼此能力接近，還能有良性競爭的效果。

射箭協會預計於12月中旬展開第1場亞運選拔賽，規劃將進行3場，不過仍須通過選訓會議，目標是選出最好的選手，代表台灣征戰2026名古屋亞運，甚至放眼2028洛杉磯奧運。

