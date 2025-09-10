全球極限體能鋼鐵大賽12月台中登場 玖壹壹洋蔥領軍挑戰

由台中市政府與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 Taichung Power Fitness Grand Prix），將於12月12日至14日在台中市政府廣場及新市政公園盛大登場，賽事獲美國CrossFit總部正式授權，為台灣參賽規模最大、總獎金破百萬的亞洲最高的CrossFit競賽。

台中市副市長鄭照新今天代表市長盧秀燕出席宣告記者會表示，「台中是一座勇於迎接世界舞台的城市」，繼2023世界棒球經典賽、2024 Red Bull Showrun Taichung後，今年再度迎來全球頂尖賽事。他強調，「這一連串的國際賽事，證明台中不只是宜居城市，更是一個能舉辦世界級運動盛事的首都級城市。」

今天記者會邀請多位重量級嘉賓出席，包括CrossFit台灣女子第一的洪寀睿、健力蹲舉世界紀錄保持人楊森，以及嘻哈團體玖壹壹成員「洋蔥」擔任推廣大使。

鄭照新與洋蔥攜手領軍，號召現場嘉賓與選手組隊報名，成為本賽事「第一組」參賽隊伍，並挑戰風扇車、划船機、壺鈴弓箭步、槓鈴抓舉等7項CrossFit經典動作，也因為只有一組參賽隊伍，因此成功創下「目前最佳成績紀錄」。

台中市運動局說明，本次賽事分為菁英組與推廣組。菁英組為4人團體賽，將於9月10日開放報名，10月底進行線上預賽，11月初公布正選名單；入圍隊伍將於12月13日、14日在市府廣場展開面對面對決。冠軍隊伍可獲得1萬2000美元獎金，第二、三名則可分別獲得9000與6000美元，台灣籍冠軍隊伍另有專屬加碼1500美元。推廣組則分為2人及4人團體賽，挑戰內容包括有氧跑步、壺鈴弓步走、拋沙袋、負重架行走、風扇車與坐姿拉輪胎等，鼓勵市民輕鬆參與。

此外，活動特別規劃「台中國際運動健身博覽會」，集結國內外知名體能與健身品牌齊聚台中，並安排多元周邊活動，如有氧健身、銀髮體適能、微醺瑜珈提斯、親子綜合體能等，讓不同年齡層的市民都能找到合適的運動方式。不論是觀賽、參展，或親身體驗課程，都能感受到鋼鐵體能運動的獨特魅力。