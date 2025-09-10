快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

全球極限體能鋼鐵大賽12月台中登場 玖壹壹洋蔥領軍挑戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025全球極限體能鋼鐵大賽將於12月12日至14日在台中市政府廣場及新市政公園盛大登場。圖／台中市運動局提供
2025全球極限體能鋼鐵大賽將於12月12日至14日在台中市政府廣場及新市政公園盛大登場。圖／台中市運動局提供

由台中市政府與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 Taichung Power Fitness Grand Prix），將於12月12日至14日在台中市政府廣場及新市政公園盛大登場，賽事獲美國CrossFit總部正式授權，為台灣參賽規模最大、總獎金破百萬的亞洲最高的CrossFit競賽。

台中市副市長鄭照新今天代表市長盧秀燕出席宣告記者會表示，「台中是一座勇於迎接世界舞台的城市」，繼2023世界棒球經典賽、2024 Red Bull Showrun Taichung後，今年再度迎來全球頂尖賽事。他強調，「這一連串的國際賽事，證明台中不只是宜居城市，更是一個能舉辦世界級運動盛事的首都級城市。」

今天記者會邀請多位重量級嘉賓出席，包括CrossFit台灣女子第一的洪寀睿、健力蹲舉世界紀錄保持人楊森，以及嘻哈團體玖壹壹成員「洋蔥」擔任推廣大使。

鄭照新與洋蔥攜手領軍，號召現場嘉賓與選手組隊報名，成為本賽事「第一組」參賽隊伍，並挑戰風扇車、划船機、壺鈴弓箭步、槓鈴抓舉等7項CrossFit經典動作，也因為只有一組參賽隊伍，因此成功創下「目前最佳成績紀錄」。

台中市運動局說明，本次賽事分為菁英組與推廣組。菁英組為4人團體賽，將於9月10日開放報名，10月底進行線上預賽，11月初公布正選名單；入圍隊伍將於12月13日、14日在市府廣場展開面對面對決。冠軍隊伍可獲得1萬2000美元獎金，第二、三名則可分別獲得9000與6000美元，台灣籍冠軍隊伍另有專屬加碼1500美元。推廣組則分為2人及4人團體賽，挑戰內容包括有氧跑步、壺鈴弓步走、拋沙袋、負重架行走、風扇車與坐姿拉輪胎等，鼓勵市民輕鬆參與。

此外，活動特別規劃「台中國際運動健身博覽會」，集結國內外知名體能與健身品牌齊聚台中，並安排多元周邊活動，如有氧健身、銀髮體適能、微醺瑜珈提斯、親子綜合體能等，讓不同年齡層的市民都能找到合適的運動方式。不論是觀賽、參展，或親身體驗課程，都能感受到鋼鐵體能運動的獨特魅力。

棒球 經典賽

延伸閱讀

中國醫藥大學校長交接 中研院士江安世就任

科學認證超級護腎蔬菜，洋蔥生吃還是熟食好？5步驟處理洋蔥不流淚

一般性補助款分配地方跳腳 台中市府籲公式化透明

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

相關新聞

全球極限體能鋼鐵大賽12月台中登場 玖壹壹洋蔥領軍挑戰

由台中市政府與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 Taichung Power...

射箭世錦賽／日本隊出現逾時失誤 我反曲弓女團摘金

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，中華隊今天在女子反曲弓團體金牌戰遭遇日本，儘管在首局中華隊一度出現5分箭的亂流，不過在隨...

香港羽賽／周天成開紅盤 王子維、戚又仁遭逆轉

總獎金50萬美元的香港公開賽昨天點燃戰火，我國「一哥」周天成今天迎接首戰，世界排名第6的小天面對中國王正行以21：11、...

葉政彥長年為基層、國家隊出錢出力卻遭年齡歧視 體壇人士抱不平

運動部在昨天掛牌上路後，國內體壇也正式邁向新紀元，不過對於部分媒體批評體壇仍是遭到高齡長老盤據，長期為國內體壇出錢出力的...

李洋部長批下第一份公文 早上先繞運動部跑5千「海放小編」

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，今(10)日上午李洋臉書及運動部Threads發布部長簽下任內第一分公文的畫面，同時曝光李洋繞著運動部在30分鐘內跑完5000公尺的畫面，李洋個人表示：「每天運動30分鐘，全民運動由我做起！」

115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

運動部成立，象徵台灣體育的新起點，由國立中央大學承辦的115年全國大專校院運動會，今年也史無前例地在北極引燃聖火，從全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。