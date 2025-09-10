射箭世錦賽／日本隊出現逾時失誤 我反曲弓女團摘金

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，中華隊今天在女子反曲弓團體金牌戰遭遇日本，儘管在首局中華隊一度出現5分箭的亂流，不過在隨即回穩靠著幾支10分箭彌補順利搶下首局後，中華隊也乘勝追擊，最終以6：0擊敗日本，拿下金牌。

這次世錦賽我國女子反曲弓代表隊由邱意晴、許芯慈、李采璇三位年輕好手組成，平均年紀甚至不到20歲，不過這次比賽三人卻展現強大抗壓力，在16強賽對上德國、8強賽對上美國，以及昨天4強賽面對南韓，都靠著加射賽取勝，闖進到金牌戰。

而今天中華隊金牌戰則是對上另外一支勁旅日本，首局先射的中華隊卻在第三箭一度出現5分箭，不過日本同樣遭遇亂流，陸續出現7分箭與8分箭，讓中華隊把握機會，靠著後三箭射下29分，首局以53：51先搶下2分局分。

第二局先岀箭的日本依舊未能找到準星，在該局6箭中出現3支8分箭，反觀中華隊雖然再一次出現7分箭，但該局2支10分箭，加上最後一支箭命中8分，再以53：52取得局分4：0聽牌。