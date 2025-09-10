快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

射箭世錦賽／日本隊出現逾時失誤 我反曲弓女團摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國反曲弓女團在世錦賽金牌戰擊退日本射下金牌。圖／中華民國射箭協會提供
我國反曲弓女團在世錦賽金牌戰擊退日本射下金牌。圖／中華民國射箭協會提供

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，中華隊今天在女子反曲弓團體金牌戰遭遇日本，儘管在首局中華隊一度出現5分箭的亂流，不過在隨即回穩靠著幾支10分箭彌補順利搶下首局後，中華隊也乘勝追擊，最終以6：0擊敗日本，拿下金牌。

這次世錦賽我國女子反曲弓代表隊由邱意晴、許芯慈、李采璇三位年輕好手組成，平均年紀甚至不到20歲，不過這次比賽三人卻展現強大抗壓力，在16強賽對上德國、8強賽對上美國，以及昨天4強賽面對南韓，都靠著加射賽取勝，闖進到金牌戰。

而今天中華隊金牌戰則是對上另外一支勁旅日本，首局先射的中華隊卻在第三箭一度出現5分箭，不過日本同樣遭遇亂流，陸續出現7分箭與8分箭，讓中華隊把握機會，靠著後三箭射下29分，首局以53：51先搶下2分局分。

第二局先岀箭的日本依舊未能找到準星，在該局6箭中出現3支8分箭，反觀中華隊雖然再一次出現7分箭，但該局2支10分箭，加上最後一支箭命中8分，再以53：52取得局分4：0聽牌。

第三局雙方在前6箭射完戰成28：28平手，不過後三箭日本卻再度出現2支8分箭，最後一箭甚至出現逾時的罕見狀況，最終中華隊穩住陣腳，以54：44拿下勝利，搶下金牌，也是繼2019年的雷千瑩、譚雅婷、彭家楙後再度在反曲弓女團拿下金牌。

我國反曲弓女團在世錦賽金牌戰擊退日本射下金牌。圖／中華民國射箭協會提供
我國反曲弓女團在世錦賽金牌戰擊退日本射下金牌。圖／中華民國射箭協會提供

中華隊 邱意晴 譚雅婷

延伸閱讀

日本缺米台灣捐贈 學生大讚「好呷」與台更貼近

U18世界盃／李楷棋敲關鍵安 直言國際賽「沒這麼簡單」

U18世界盃／中華打線悶、壘間出局多 教頭盼更大膽拚

U18世界盃／中華隊超級循環賽11日戰韓國 對手有157公里火球男

相關新聞

射箭世錦賽／日本隊出現逾時失誤 我反曲弓女團摘金

在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽，中華隊今天在女子反曲弓團體金牌戰遭遇日本，儘管在首局中華隊一度出現5分箭的亂流，不過在隨...

香港羽賽／周天成開紅盤 王子維、戚又仁遭逆轉

總獎金50萬美元的香港公開賽昨天點燃戰火，我國「一哥」周天成今天迎接首戰，世界排名第6的小天面對中國王正行以21：11、...

葉政彥長年為基層、國家隊出錢出力卻遭年齡歧視 體壇人士抱不平

運動部在昨天掛牌上路後，國內體壇也正式邁向新紀元，不過對於部分媒體批評體壇仍是遭到高齡長老盤據，長期為國內體壇出錢出力的...

李洋部長批下第一份公文 早上先繞運動部跑5千「海放小編」

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，今(10)日上午李洋臉書及運動部Threads發布部長簽下任內第一分公文的畫面，同時曝光李洋繞著運動部在30分鐘內跑完5000公尺的畫面，李洋個人表示：「每天運動30分鐘，全民運動由我做起！」

115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

運動部成立，象徵台灣體育的新起點，由國立中央大學承辦的115年全國大專校院運動會，今年也史無前例地在北極引燃聖火，從全球...

運動部／金牌部長身體力行 李洋上工前先跑30分鐘

運動部昨天「國民體育日」正式揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋成為首任部長，他昨天喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，今天身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。