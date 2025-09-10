香港羽賽／周天成開紅盤 王子維、戚又仁遭逆轉

總獎金50萬美元的香港公開賽昨天點燃戰火，我國「一哥」周天成今天迎接首戰，世界排名第6的小天面對中國王正行以21：11、21：15過關，成為率先晉級男單16強的台將。

香港公開賽屬BWF超級500系列，小天名列男單第3種子，今天碰世界排名17的王正行，小天首局2：2時連拿4分取得上風，接續再打出連拿6分猛攻，一路領先下以21：11先下一城。

第二局小天也是一路領先，最終順利以21：15闖關，成為第一位晉級男單16強的台將。

香港公開賽男單32籤共有5位寶島好手，今天先後上陣，李佳豪第一輪就抽到列第2種子的中國李詩灃，以13：21、9：21吞敗；戚又仁和馬來西亞索列（Aidil Sholeh）大戰三局，可惜先盛後衰，以21：15、18：21、15：21遭逆轉。

小天奪勝後，世界排名28的王子維上陣搶勝，他面對世界排名20的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen），開局曾取得9：3優勢，但19：16領先下遭對手連拿4分逆轉，雖瓦解一個危機仍以20：22讓出。

第二局王子維打出5：0的開局猛攻，雖被對手回敬連拿4分攻勢，王子維又以另一波5：0回應，被追到17：16下再頂住壓力連拿4分，以21：16扳平局數。

決勝局王子維一度握有9：4優勢，但11：9領先下被拉克什亞．森換場後連拿6分反超，最終以15：21無緣晉級。

5名男單台將最後登場的是蘇力揚，他將和印度謝提（Ayush Shetty）交手。