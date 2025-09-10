香港羽賽／直落二擊敗中國新星王正行 周天成闖頭關

BWF超級500系列的香港羽球公開賽，名列男單第3種子的「台灣一哥」周天成，今天在首輪僅花30分鐘就以21比11、21比15擊敗中國新星王正行，前進16強。

世界排名第6的台灣羽球名將周天成，本週轉戰世界羽球總會（BWF）香港公開賽，首輪他碰上世界排名17的中國新星王正行，雙方過去沒有交手紀錄。

首度與王正行交鋒，周天成開局後就火力全開，牢牢掌控比賽節奏，不僅取得6比2領先，甚至在技術暫停後仍持續擴大領先優勢，打得對手毫無招架之力，順利以21比11先馳得點。

次局周天成依舊穩定發揮，並未面臨太多抵抗，帶著11比6領先優勢進入技術暫停後，周天成一度領先達7分，早早奠定勝基，就算被對手化解1個賽末點，終場仍以21比15拿下勝利，下一輪將面對印度選手喬治（Kiran George）與新加坡好手鄭加恆之間的勝方，爭取男單8強門票。

另名台灣男單好手李佳豪則在首輪強碰世界排名第4的中國名將李詩灃，可惜僅撐了30分鐘，就以13比21、9比21落敗，無緣闖過頭關，接著「羽球王子」王子維也將登場，迎戰印度好手森恩（LakshyaSen）。