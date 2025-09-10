香港羽賽／直落二擊敗中國新星王正行 周天成闖頭關

快訊

中央社／ 台北10日電
「台灣一哥」周天成。 新華社
BWF超級500系列的香港羽球公開賽，名列男單第3種子的「台灣一哥」周天成，今天在首輪僅花30分鐘就以21比11、21比15擊敗中國新星王正行，前進16強。

世界排名第6的台灣羽球名將周天成，本週轉戰世界羽球總會（BWF）香港公開賽，首輪他碰上世界排名17的中國新星王正行，雙方過去沒有交手紀錄。

首度與王正行交鋒，周天成開局後就火力全開，牢牢掌控比賽節奏，不僅取得6比2領先，甚至在技術暫停後仍持續擴大領先優勢，打得對手毫無招架之力，順利以21比11先馳得點。

次局周天成依舊穩定發揮，並未面臨太多抵抗，帶著11比6領先優勢進入技術暫停後，周天成一度領先達7分，早早奠定勝基，就算被對手化解1個賽末點，終場仍以21比15拿下勝利，下一輪將面對印度選手喬治（Kiran George）與新加坡好手鄭加恆之間的勝方，爭取男單8強門票。

另名台灣男單好手李佳豪則在首輪強碰世界排名第4的中國名將李詩灃，可惜僅撐了30分鐘，就以13比21、9比21落敗，無緣闖過頭關，接著「羽球王子」王子維也將登場，迎戰印度好手森恩（LakshyaSen）。

葉政彥長年為基層、國家隊出錢出力卻遭年齡歧視 體壇人士抱不平

運動部在昨天掛牌上路後，國內體壇也正式邁向新紀元，不過對於部分媒體批評體壇仍是遭到高齡長老盤據，長期為國內體壇出錢出力的...

李洋部長批下第一份公文 早上先繞運動部跑5千「海放小編」

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，今(10)日上午李洋臉書及運動部Threads發布部長簽下任內第一分公文的畫面，同時曝光李洋繞著運動部在30分鐘內跑完5000公尺的畫面，李洋個人表示：「每天運動30分鐘，全民運動由我做起！」

115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

運動部成立，象徵台灣體育的新起點，由國立中央大學承辦的115年全國大專校院運動會，今年也史無前例地在北極引燃聖火，從全球...

運動部／金牌部長身體力行 李洋上工前先跑30分鐘

運動部昨天「國民體育日」正式揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋成為首任部長，他昨天喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，今天身...

桌球／腳踝韌帶受傷 鄭怡靜退出WTT澳門冠軍賽

總獎金80萬美元的WTT澳門冠軍賽昨天點燃戰火，我國兩名女將「一姐」鄭怡靜和黃怡樺今天將迎接首戰，但鄭怡靜晚上出賽前因傷...

