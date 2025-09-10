葉政彥長年為基層、國家隊出錢出力卻遭年齡歧視 體壇人士抱不平

運動部在昨天掛牌上路後，國內體壇也正式邁向新紀元，不過對於部分媒體批評體壇仍是遭到高齡長老盤據，長期為國內體壇出錢出力的中華民國體育總會會長葉政彥更遭點名，深諳台灣體壇的人士也為此抱不平，強調要擔任民間體育組織領導者，首先是孚眾望，其次是雄厚的財力和熱忱，不該將年紀視為首要問題。

葉政彥畢業於國立台灣大學商學系，多年經營宮前五金與前鼎光電公司是成功的企業家，除了擔任中華民國工業協進會理事長長期推動台灣工業發展貢獻卓越，產業界對其領導能力高度肯定，也與另一位企業家中華奧會林鴻道主席一樣，長期參與體育事務。

從擔任中華民國網球協會理事長、桃園市體育會理事長、中華民國田徑協會理事長期間，葉政彥一路都在基層與國家隊的選手培育經費上大力支持，領導過的協會業務更是大幅壯大。

擔任全國體育總會會長職務之後，葉政彥將過去業務功能不彰的會內制度與人事重新整頓，除了接受體育署每年會計師查核使總會財務透明化且零負債，更推動基層兒少運動體驗活動以及在各縣市舉辦體育嘉年華，協助體育署推動全民運動，國內各重要體育活動都能看到葉會長親自出席表達支持，堪稱出席率最高的總會領導者。

除此之外，葉政彥以85歲的高齡更是身體力行偕同太太每周至少四次打網球維持健康，本身就是運動部推行全民規律運動333最佳代言人，不過如今卻因為年紀遭到部分媒體引用歧視言論，讓不少體育界人士為其感到不平。

一名深諳並熟悉體育界的人士表示，各體育協會理事長最重要的資格完全跟年紀完全無關，首先是孚眾望，其次是財力雄厚，畢竟財力是辦理國內和國際賽事的基本條件，最後才是熱忱、熱心的付出照顧基層選手，協會改革與壯大也不是空有理想或是光靠政府補助就能成功，「年紀大絕不是問題，改革是要時間手段制度並進的技術，國體法也是該好好討論做相關修法討論的重中之重。」

幾個月前前任體育署鄭世忠署長才在桌協事件接受採訪時強調，每一個運動組織的會員應擦亮眼睛，用神聖的每一票選出最合適的領導者。運動組織都是非營利組織，若能選出財力佳，又能帶領運動組織發展業務，而不是只有追求名利的領導者，這個組織業務會更健康成長。