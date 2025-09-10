115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

運動部成立，象徵台灣體育的新起點，由國立中央大學承辦的115年全國大專校院運動會，今年也史無前例地在北極引燃聖火，從全球緯度最高的馬拉松賽道起點出發，在全球植物的「諾亞方舟」世界種子庫前，高舉台灣原住民工藝的聖火火炬，象徵生命起源與無限希望，期許向全世界傳達本屆賽會「無懼．永續」的創新精神。

這項飛越半個地球的壯舉，早在兩年前由中央大學全大運執行委員會策劃提出。當時團隊期許以宏觀視野將全大運從競技場域，推向更具社會責任與國際影響力的高度，最終選擇以「從地球的最北端點燃希望之火」為構想核心，賦予聖火前所未有的象徵意涵，不只引燃競技熱情，更照亮永續未來。

中央大學校長蕭述三表示，在這個急遽變遷的世界，中央大學選擇堅持跑在改變的最前線。「無懼、永續」之全大運精神，與中央大學「台灣極地研究中心」理念不謀而合。不只在舉辦一場運動會，更展現中央大學對人類與自然的高度關懷。藉由這項創舉，展現全大運超越賽事的意義，讓運動成為串連科技、文化與永續的橋樑，以研究做底氣，讓世界看見台灣的科研貢獻，也看見台灣對於運動賽事的熱血推廣。

此次北極聖火行經路線包括全球種子庫（Seed vault）、斯瓦爾巴教堂（Svalbard Church）、台灣極地研究中心境外工作站（TaiArctic Station）等重要聚點。不但象徵生命的起源，全世界最北的教堂，更祈求世界和平；最終前往北極工作站，肯定中央大學這些年為追求人類永續發展所付出的努力。

這回極地引燃聖火也將科技與體育精神完美融合。引燃儀式當天，同步啟動中央大學太空及遙測研究中心的衛星影像科技，透過 Pleiades 高解析衛星影像拍攝，紀錄歷史性的一刻，展現科技創造希望、以體育擁抱世界的決心。

北極聖火返抵台灣後，聖火的引燃將從台灣阿里山鄒族部落開始，以鄒族傳統戰祭儀式為出發點，展現對原住民文化的尊重與體育精神的根源回歸。鄒族「戰祭」源自古老的族群精神，象徵保護家園、凝聚部落力量，也代表青年勇士接受挑戰、肩負責任。透過傳統儀式引燃聖火，不僅是對土地的致敬，更象徵著115年全大運從台灣山林出發、從文化根脈點燃希望之火。