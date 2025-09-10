運動部／金牌部長身體力行 李洋上工前先跑30分鐘
運動部昨天「國民體育日」正式揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋成為首任部長，他昨天喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，今天身體力行，上工前先換上羽球裝，在運動部周圍跑了30分鐘，執行施政目標。
去年巴黎奧運打下羽球男雙史無前例連霸的李洋，在奧運結束後宣告退役，今年成為最年輕部長，昨天布達典禮他透露退役至今瘦了10公斤，接任部長後仍會擠出時間運動，希望能全民都能培養起運動習慣。
今天上工前，李洋換上熟悉的羽球服慢跑，且一跑就是5公里，再換上西裝開始辦公。
李洋30分鐘跑完5000公尺的模樣被運動部小編捕捉，讓網友齊聲讚揚，直呼果然是奧運奪金的金牌部長，輕鬆完成半小時跑5公里，還有不少網友表示要跟著李洋一起動起來。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言