運動部／金牌部長身體力行 李洋上工前先跑30分鐘

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋上任運動部部長，今天簽下第一份公文。圖／取自李洋臉書
運動部昨天「國民體育日」正式揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋成為首任部長，他昨天喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，今天身體力行，上工前先換上羽球裝，在運動部周圍跑了30分鐘，執行施政目標。

去年巴黎奧運打下羽球男雙史無前例連霸的李洋，在奧運結束後宣告退役，今年成為最年輕部長，昨天布達典禮他透露退役至今瘦了10公斤，接任部長後仍會擠出時間運動，希望能全民都能培養起運動習慣。

今天上工前，李洋換上熟悉的羽球服慢跑，且一跑就是5公里，再換上西裝開始辦公。

李洋30分鐘跑完5000公尺的模樣被運動部小編捕捉，讓網友齊聲讚揚，直呼果然是奧運奪金的金牌部長，輕鬆完成半小時跑5公里，還有不少網友表示要跟著李洋一起動起來。

