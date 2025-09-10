聽新聞
李洋部長批下第一份公文 早上先繞運動部跑5千「海放小編」
兩屆奧運金牌羽球選手李洋成為首任運動部部長，今(10)日上午李洋臉書及運動部Threads發布部長簽下任內第一份公文的畫面，同時曝光李洋繞著運動部在30分鐘內跑完5000公尺的畫面，部長本人也在貼中文寫道：「每天運動30分鐘，全民運動由我做起！」
李洋在臉書分享他就任部長簽署第一份公文，照片中他低頭批閱，讓網友笑稱：「部長好像在寫作業喔！好認真。」也有不少網友貼心提醒部長在忙於公事之際，莫忘做眼球運動、保護眼睛。
運動部的官方Threads旋即也發出多張李洋獨自繞著運動部跑步的照片，透露部長在半小時內跑完5000公尺，有網友戲稱「於是小編每天發被部長海放的影片」。看到他身著大家熟悉的羽球選手服回到辦公室，也有人好奇：「會不會在辦公室也來練一下動作？」
