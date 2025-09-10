桌球／韌帶受傷 鄭怡靜退出WTT澳門冠軍賽

總獎金80萬美元的WTT澳門冠軍賽昨天點燃戰火，我國兩名女將「一姐」鄭怡靜和黃怡樺今天將迎接首戰，但鄭怡靜晚上出賽前因傷退賽，讓列第2種子的中國大陸好手王曼昱兵不血刃晉級16強。

鄭怡靜的教練鄭佳奇對《聯合新聞網》透露，鄭怡靜是韌帶受傷。

WTT澳門冠軍賽只有男單和女單兩個項目，各是32籤，昨天首日賽程兩位巴黎奧運國手「小林同學」林昀儒和「柚子」高承睿先上陣，林昀儒直落三力退法國「眼鏡哥」大勒布朗（Alexis Lebrun），挺進16強；高承睿籤運不佳抽到「籤王」，連輸3局不敵中國「世界球王」林詩棟。

位於女單籤表下半區的兩位寶島女將預計今晚上陣，黃怡樺預計晚上6點半出戰日本早田希娜，世界排名14的鄭怡靜接續強碰世界排名第2的王曼昱，不過WTT今天宣布鄭怡靜退賽的消息。

鄭怡靜表示，很遺憾分享因傷無法出賽的消息，並感謝所有球迷的支持，現在會好好休息養傷，期待早日回歸WTT賽場。