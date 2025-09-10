快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

世足資格賽／哈蘭德進5球創紀錄 領軍挪威11：1痛宰摩爾多瓦

聯合新聞網／ 綜合報導
哈蘭德。 美聯社
哈蘭德。 美聯社

英超曼城隊球星哈蘭德（Erling Haaland）代表挪威出戰世界盃足球資格賽，他單場踢進5球，幫助挪威以11：1血洗摩爾多瓦。挪威分組賽5勝0敗，以積分15分高居分組第一。

單場踢進5球是哈蘭德披上挪威戰袍新高，也是自1977年奧地利球員克蘭克爾（Hans Krankl）單場6球後，歐洲男子球員在世界盃資格賽的最佳紀錄。

這場是本屆世界盃歐洲區資格賽最大分差，荷蘭隊今年6月曾以8：0痛宰馬爾他。歐洲區資格賽紀錄是1969年西德以12：0打敗賽普勒斯。

目前挪威隊分組賽5戰全勝，積分15分高居第一，義大利以3勝1敗第2，以色列3勝2敗第3。分組第1能直接晉級世界盃，第2名晉級附加賽，世界排名第33的挪威上一次踢進世界盃是1998年。

挪威 世足賽

相關新聞

網球／單季獎金已破4.7億 阿爾卡拉斯：辛納讓我更進步

剛摘下生涯第2座美網金盃的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），帶著金盃登上曼哈頓天際線前的頂樓拍...

115年全大運史無前例北極引燃聖火 傳達無懼永續創新精神

運動部成立，象徵台灣體育的新起點，由國立中央大學承辦的115年全國大專校院運動會，今年也史無前例地在北極引燃聖火，從全球...

運動部／金牌部長身體力行 李洋上工前先跑30分鐘

運動部昨天「國民體育日」正式揭牌，30歲的兩屆奧運金牌李洋成為首任部長，他昨天喊出希望運動部同仁每天運動30分鐘，今天身...

桌球／韌帶受傷 鄭怡靜退出WTT澳門冠軍賽

總獎金80萬美元的WTT澳門冠軍賽昨天點燃戰火，我國兩名女將「一姐」鄭怡靜和黃怡樺今天將迎接首戰，但鄭怡靜晚上出賽前因傷...

世足資格賽／哈蘭德進5球創紀錄 領軍挪威11：1痛宰摩爾多瓦

英超曼城隊球星哈蘭德（Erling Haaland）代表挪威出戰世界盃足球資格賽，他單場踢進5球，幫助挪威以11：1血洗摩爾多瓦。挪威分組賽5勝0敗，以積分15分高居分組第一。 單場踢進5球是哈

全民運動署揭牌！經費90億深入社區 盼運動全民化

運動部昨天掛牌，首任部長李洋喊出六大目標，「競技運動全民化」的任務將落在同日揭牌的全民運動署，首任署長房瑞文表示，運動全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。