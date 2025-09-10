世足資格賽／哈蘭德進5球創紀錄 領軍挪威11：1痛宰摩爾多瓦

英超曼城隊球星哈蘭德（Erling Haaland）代表挪威出戰世界盃足球資格賽，他單場踢進5球，幫助挪威以11：1血洗摩爾多瓦。挪威分組賽5勝0敗，以積分15分高居分組第一。

單場踢進5球是哈蘭德披上挪威戰袍新高，也是自1977年奧地利球員克蘭克爾（Hans Krankl）單場6球後，歐洲男子球員在世界盃資格賽的最佳紀錄。

這場是本屆世界盃歐洲區資格賽最大分差，荷蘭隊今年6月曾以8：0痛宰馬爾他。歐洲區資格賽紀錄是1969年西德以12：0打敗賽普勒斯。

目前挪威隊分組賽5戰全勝，積分15分高居第一，義大利以3勝1敗第2，以色列3勝2敗第3。分組第1能直接晉級世界盃，第2名晉級附加賽，世界排名第33的挪威上一次踢進世界盃是1998年。