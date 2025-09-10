網球／單季獎金已破4.7億 阿爾卡拉斯：辛納讓我更進步

剛摘下生涯第2座美網金盃的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），帶著金盃登上曼哈頓天際線前的頂樓拍照，重返世界第一的他提到，和義大利前球王辛納（Jannik Sinner）的對決讓彼此都更進步，是很好的良性競爭。

阿爾卡拉斯和完成女單衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）一同上《NBC》的節目，阿爾卡拉斯談到和「世仇」辛納的較勁，他表示對自己是很棒的一件事情，「我們每次都把對方逼到極限，我的練習也會專注在如何好到可以擊敗辛納，我認為這是很特別的競爭關係，爭奪大滿貫，為偉大的事而戰。」

憑藉今年美網冠軍，阿爾卡拉斯成為網球公開化年代後第3位23歲前握有6座大滿貫的選手，加入傳奇伯格（Bjorn Borg）和同胞「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）行列。

阿爾卡拉斯本季已入手7冠，創下個人最佳，單季獎金超過1563萬美元（約4.7億新台幣），成績也推進到61勝6敗，加上賽季還有兩個月，很有機會持續增加冠軍數，並在2022年後再度以球王身分開啟新賽季。