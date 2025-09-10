快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

網球／單季獎金已破4.7億 阿爾卡拉斯：辛納讓我更進步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），帶著金盃登上曼哈頓天際線前的頂樓拍照。 法新社
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），帶著金盃登上曼哈頓天際線前的頂樓拍照。 法新社

剛摘下生涯第2座美網金盃的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），帶著金盃登上曼哈頓天際線前的頂樓拍照，重返世界第一的他提到，和義大利前球王辛納（Jannik Sinner）的對決讓彼此都更進步，是很好的良性競爭。

阿爾卡拉斯和完成女單衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）一同上《NBC》的節目，阿爾卡拉斯談到和「世仇」辛納的較勁，他表示對自己是很棒的一件事情，「我們每次都把對方逼到極限，我的練習也會專注在如何好到可以擊敗辛納，我認為這是很特別的競爭關係，爭奪大滿貫，為偉大的事而戰。」

憑藉今年美網冠軍，阿爾卡拉斯成為網球公開化年代後第3位23歲前握有6座大滿貫的選手，加入傳奇伯格（Bjorn Borg）和同胞「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）行列。

阿爾卡拉斯本季已入手7冠，創下個人最佳，單季獎金超過1563萬美元（約4.7億新台幣），成績也推進到61勝6敗，加上賽季還有兩個月，很有機會持續增加冠軍數，並在2022年後再度以球王身分開啟新賽季。

美網 辛納 阿爾卡拉斯

延伸閱讀

網球／阿爾卡拉斯正式重登球王 大坂直美相隔3年半重返前20名

美網／阿爾卡拉斯勇奪第6座大滿貫 狂寫多項紀錄

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

美網／柯瑞當觀眾！辛納破阿爾卡拉斯一盤未失金身

相關新聞

李洋上任運動部長 承諾把關預算、整合競技運動

運動部昨天在「國民體育日」正式揭牌，卅歲的首任部長李洋穿上西裝上台宣告運動部六大重要方向，行政院院長卓榮泰也勉勵「萬事起...

網球／單季獎金已破4.7億 阿爾卡拉斯：辛納讓我更進步

剛摘下生涯第2座美網金盃的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），帶著金盃登上曼哈頓天際線前的頂樓拍...

全民運動署揭牌！經費90億深入社區 盼運動全民化

運動部昨天掛牌，首任部長李洋喊出六大目標，「競技運動全民化」的任務將落在同日揭牌的全民運動署，首任署長房瑞文表示，運動全...

台灣味雙主菜便當越洋加持 壽山高中拔河世界盃2金3銀

桃園壽山高中拔河隊近日參加英國諾丁漢大學舉行的世界盃戶外拔河錦標賽中，於公開賽青少年男子組五六○公斤級奪金。金牌背後，除...

看好金牌部長李洋 拳后林郁婷現身力挺

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，昨天布達典禮特別選在台大體育館舉行，許多體育人親自出席獻上祝福，「金牌拳后」林郁婷...

拳擊／WB世錦賽 小將郭怡萱甜蜜復仇晉8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣小將郭怡萱今天在女子51公斤級16強，以4比1擊敗德國強敵克羅澤，不但如願復仇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。