台灣味雙主菜便當越洋加持 壽山高中拔河世界盃2金3銀

桃園壽山高中拔河隊近日參加英國諾丁漢大學舉行的世界盃戶外拔河錦標賽中，於公開賽青少年男子組五六○公斤級奪金。金牌背後，除了有桃園在地支持外，校長黃華彩更擔任隨隊廚師，曾從台灣扛來調味料、台梗九號米、大同電鍋，每日替選手張羅午餐便當。

今年五月參與台灣選拔時，壽山拔河隊男子組選手參加六百公斤級賽事，這次在英國的賽事為了降低量級，平均一人得減五公斤，備戰期間正值炎炎夏日，選手們紮實訓練後還得控制飲食，是一大考驗。就連第一次出國，機上的飛機餐都不敢吃，十幾個小時只拿了兩個餐包塞牙縫。

好不容易減重成功，然後到了英國當地，怎麼要讓選手吃飽又吃好，又讓黃華彩傷透腦筋。從四年前開始擔任隨隊廚師黃華彩，今年為了讓選手們吃到道地的台灣味，幾乎每天準備雙主菜便當，菜色有肉臊飯、咖哩飯、烤雞腿、炸鱈魚排、煎鮭魚，搭配炒青菜、青花菜。

她不只從台灣帶來醬油膏、滷包、咖哩塊、油蔥酥、胡椒粉等調味料，米更是從台灣扛來的台梗九號，連煮飯用的歐規廿人份大同電鍋都是飄洋過海而來。

黃華彩說，這次出國，選手一人的花費總共十幾萬元，除了少部分自費外，其他經費來源幾乎全是募款，因缺乏大企業贊助，都是桃園當地企業、宮廟一筆五萬、十萬、廿萬的捐款湊成。

在今年英國諾丁漢大學舉行的世界盃拔河比賽中，壽山高中拔河隊與鶯歌國中選手共拿下公開賽青少年男子組五六○公斤金牌、青少年組混合五二○公斤銀牌；錦標賽青年組混合五六○公斤銀牌、青少年男子組五六○公斤銀牌、青少年混合五二○公斤金牌。