聯合報／ 記者曾思儒／台北報導

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，昨天布達典禮特別選在台大體育館舉行，許多體育人親自出席獻上祝福，「金牌拳后」林郁婷也和教練曾自強現身，讓巴黎奧運雙金合體。

林暫無緣拳擊世錦賽

世界拳擊聯盟舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行，巴黎奧運摘金的林郁婷因性別檢測審查結果未出爐，並沒飛到英國參賽，昨親自見證李洋就任；私交甚篤的林郁婷看好李洋勝任新職務，教練曾自強也笑說李洋可是「躺在地上都能打球」，部長將會是特別經驗，也是大家期待的契機，「他沒有問題的！」

教練對性別審查樂觀

林郁婷的性別爭議從巴黎奧運延燒到世錦賽，昨天曾自強強調，已針對世界拳擊聯盟要求的內容繳交相關資料，世界拳擊聯盟也願意審查，但審查時間需要四到六周，且審查期間不能出賽，林郁婷因此選擇不飛往英國。

曾自強提到，世界拳擊聯盟首度舉辦世錦賽，已經有十多位女性選手因錯失或繳交報告的因素沒能參賽，林郁婷的案件有被接受是好消息，「所以這期間互相尊重，審查期間等待審查結果，相信會有比較好的狀況。」

昨天包含中華奧會主席林鴻道、中華體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠和中華職棒會長蔡其昌、擔任台灣職籃大聯盟會長的立法委員莊瑞雄等都出席李洋布達典禮，期盼李洋和運動部帶來新氣象。

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

拳擊／林郁婷無緣世錦賽 教練樂觀看性別審查

運動部／「當初也沒人看好麟洋配奪金」 李洋任部長最想做這件事

李洋上任運動部長 承諾把關預算、整合競技運動

運動部昨天在「國民體育日」正式揭牌，卅歲的首任部長李洋穿上西裝上台宣告運動部六大重要方向，行政院院長卓榮泰也勉勵「萬事起...

全民運動署揭牌！經費90億深入社區 盼運動全民化

運動部昨天掛牌，首任部長李洋喊出六大目標，「競技運動全民化」的任務將落在同日揭牌的全民運動署，首任署長房瑞文表示，運動全...

台灣味雙主菜便當越洋加持 壽山高中拔河世界盃2金3銀

桃園壽山高中拔河隊近日參加英國諾丁漢大學舉行的世界盃戶外拔河錦標賽中，於公開賽青少年男子組五六○公斤級奪金。金牌背後，除...

看好金牌部長李洋 拳后林郁婷現身力挺

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，昨天布達典禮特別選在台大體育館舉行，許多體育人親自出席獻上祝福，「金牌拳后」林郁婷...

拳擊／WB世錦賽 小將郭怡萱甜蜜復仇晉8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣小將郭怡萱今天在女子51公斤級16強，以4比1擊敗德國強敵克羅澤，不但如願復仇...

桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒直落3晉級16強

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT澳門冠軍賽首輪32強，面對法國好手李布隆，以12比10、11比3、11比6輕鬆過關，挺...

