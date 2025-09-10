看好金牌部長李洋 拳后林郁婷現身力挺

兩屆奧運金牌選手李洋成首任運動部部長，昨天布達典禮特別選在台大體育館舉行，許多體育人親自出席獻上祝福，「金牌拳后」林郁婷也和教練曾自強現身，讓巴黎奧運雙金合體。

林暫無緣拳擊世錦賽

世界拳擊聯盟舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行，巴黎奧運摘金的林郁婷因性別檢測審查結果未出爐，並沒飛到英國參賽，昨親自見證李洋就任；私交甚篤的林郁婷看好李洋勝任新職務，教練曾自強也笑說李洋可是「躺在地上都能打球」，部長將會是特別經驗，也是大家期待的契機，「他沒有問題的！」

教練對性別審查樂觀

林郁婷的性別爭議從巴黎奧運延燒到世錦賽，昨天曾自強強調，已針對世界拳擊聯盟要求的內容繳交相關資料，世界拳擊聯盟也願意審查，但審查時間需要四到六周，且審查期間不能出賽，林郁婷因此選擇不飛往英國。

曾自強提到，世界拳擊聯盟首度舉辦世錦賽，已經有十多位女性選手因錯失或繳交報告的因素沒能參賽，林郁婷的案件有被接受是好消息，「所以這期間互相尊重，審查期間等待審查結果，相信會有比較好的狀況。」

昨天包含中華奧會主席林鴻道、中華體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠和中華職棒會長蔡其昌、擔任台灣職籃大聯盟會長的立法委員莊瑞雄等都出席李洋布達典禮，期盼李洋和運動部帶來新氣象。