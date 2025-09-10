全民運動署揭牌！經費90億深入社區 盼運動全民化

運動部昨天掛牌，首任部長李洋喊出六大目標，「競技運動全民化」的任務將落在同日揭牌的全民運動署，首任署長房瑞文表示，運動全民化的目標不是靠多辦活動就能達成，而是要從全民運動署帶頭做起，這次接任署長前，自己也已經靠運動瘦了近十公斤。

運動部掛牌上路後，除了將持續精進我國競技運動表現，另一大目標就是落實運動全民化，李洋昨天親自頒授印信給房瑞文後也表示，希望全民署能夠落實向下扎根、全民參與的精神。

對於將扛起運動全民化責任，房瑞文表示，全民署未來將投入九十億元經費朝五大方向推動，包括推動社區運動俱樂部、促進多元族群運動參與、提升多元運動發展、輔導縣市政府辦理規畫運動計畫、優化公共運動設施環境推動全民運動。

不過相較於設下目標，近來透過運動瘦身十公斤的房瑞文更強調，全民署將用行動帶頭，希望同仁從每天運動卅分鐘做起，讓「你今天運動了嗎？」成為新的問候語，達到讓政策落地、民眾有感。

此外，科技體適能常態化也將是全民署另外一大任務，過去這項工作多以巡迴車方式進行檢測，未來希望與各縣市政府合作設立常態檢測站，讓民眾能夠知道自己的身體狀況，並由運動指導員或醫生提供運動處方籤，透過運動找回健康。