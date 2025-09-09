拳擊／WB世錦賽 小將郭怡萱甜蜜復仇晉8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣小將郭怡萱今天在女子51公斤級16強，以4比1擊敗德國強敵克羅澤，不但如願復仇，也順利挺進8強。

現年20歲、身高150公分的郭怡萱，在去年奧運世界區資格賽對上克羅澤（Maxi Klotzer），當時2局沒打完，就被裁判直接判定落敗，今天總算順利復仇。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首度主辦世界錦標賽，其中郭怡萱是女子代表隊中年紀最小的，不過今天在16強展現出強大的求勝企圖心。

首回合開打郭怡萱就主動出擊，多次打點揮拳強攻，讓對手一時慌了手腳，也因此獲得優勢，有4名裁判給了10分。

第2回合克羅澤試圖反擊，比賽前段多次把郭怡萱逼入角落，所幸攻勢不太連貫，讓郭怡萱前2回合結束，仍以3比1積分領先。

決勝第3回合，郭怡萱儘管體能有些下滑，幸好靠著頑固的防守，沒讓對手輕鬆有效擊中，最終就以4比1積分收下勝利，賽後郭怡萱也宣洩情緒，在擂臺上落淚。

教練柯文明賽後接受中央社記者訪問表示，郭怡萱是從48公斤升上來，身高應該是這個量級最矮的，「所以我們賽前就設定不要跟對手比力量，選擇打點搶攻。」

柯文明提到，「對手就是標準的德國選手打法，中、長距離的攻擊力道很強，所以我們就盡量不近身，加上對手可能還停留在前一次交手的印象，一瞬間也來不及做出反應。」

柯文明也大力稱讚郭怡萱，「第1場比賽的首回合我們就落後對手，所以追得很辛苦。這場賽前我就告訴怡萱，首回合一定要搶攻拿下，她這個年紀能有這樣的穩定性確實不容易。」