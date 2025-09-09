快訊

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

獨／房貸族再傳佳音 台銀將把最高成數門檻所得收支比降為180%

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒直落3晉級16強

中央社／ 台北9日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT澳門冠軍賽首輪32強，面對法國好手李布隆，以12比10、11比3、11比6輕鬆過關，挺進16強。

只有男、女單的世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，今天展開會內賽賽事，男單世界排名第11的林昀儒，賽前對世界排名第13的李布隆（AlexisLebrun），有著3勝1敗的生涯對戰優勢。

首局開打，林昀儒就取得3比0領先，隨後連丟4分，雙方進入拉鋸戰，儘管林昀儒先取得10比8的局末點，但又被李布隆追成10比10平手。幸好林昀儒穩住陣腳連拿2分，其中第12分還是幸運彈網球，順利收下首局。

第2局林昀儒進攻勢如破竹，不論是正手拍強拉，或者招牌反手擰球都很順手，讓他在3比2領先時，直接一波8比1攻勢，連續收下2局。

打出氣勢的林昀儒，在第3局開賽雖以0比2落後，但接著連得6分，就算李布隆喊暫停也沒用，期間2人多次中、遠台相持球來回，林昀儒也靠正手拍屢屢得分。

林昀儒順利取得10比4的6個賽末點，儘管李布隆追回2分，但最後還是因為回球掛網，讓林昀儒順利直落3過關。

林昀儒賽後接受大會訪問表示，首局在領先的時候遇到一些亂流，還好最後仍拿下，心裡就比較安定一點，「加上這場比賽的戰術執行算是不錯，後面才會越打越順。」

另外，籤運不佳的「柚子同學」高承睿，今天首輪對上「世界球王」中國名將林詩棟，結果以5比11、4比11、4比11落敗。

林昀儒 高承睿 大聯盟

延伸閱讀

1折開吃！「莆田」 6款新菜上桌　真珠「國民金孫家常料理」全是回憶

桌球／林昀儒續戰WTT澳門冠軍賽 盼能衝高世界排名

桌球／林昀儒、鄭怡靜不敵頭號種子 混雙無緣4強

桌球／林昀儒男單出局 混雙攜鄭怡靜5局大戰闖8強

相關新聞

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署...

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難...

拳擊／WB世錦賽 小將郭怡萱甜蜜復仇晉8強

在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣小將郭怡萱今天在女子51公斤級16強，以4比1擊敗德國強敵克羅澤，不但如願復仇...

桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒直落3晉級16強

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT澳門冠軍賽首輪32強，面對法國好手李布隆，以12比10、11比3、11比6輕鬆過關，挺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。