桌球／WTT澳門冠軍賽 林昀儒直落3晉級16強

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT澳門冠軍賽首輪32強，面對法國好手李布隆，以12比10、11比3、11比6輕鬆過關，挺進16強。

只有男、女單的世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，今天展開會內賽賽事，男單世界排名第11的林昀儒，賽前對世界排名第13的李布隆（AlexisLebrun），有著3勝1敗的生涯對戰優勢。

首局開打，林昀儒就取得3比0領先，隨後連丟4分，雙方進入拉鋸戰，儘管林昀儒先取得10比8的局末點，但又被李布隆追成10比10平手。幸好林昀儒穩住陣腳連拿2分，其中第12分還是幸運彈網球，順利收下首局。

第2局林昀儒進攻勢如破竹，不論是正手拍強拉，或者招牌反手擰球都很順手，讓他在3比2領先時，直接一波8比1攻勢，連續收下2局。

打出氣勢的林昀儒，在第3局開賽雖以0比2落後，但接著連得6分，就算李布隆喊暫停也沒用，期間2人多次中、遠台相持球來回，林昀儒也靠正手拍屢屢得分。

林昀儒順利取得10比4的6個賽末點，儘管李布隆追回2分，但最後還是因為回球掛網，讓林昀儒順利直落3過關。

林昀儒賽後接受大會訪問表示，首局在領先的時候遇到一些亂流，還好最後仍拿下，心裡就比較安定一點，「加上這場比賽的戰術執行算是不錯，後面才會越打越順。」

另外，籤運不佳的「柚子同學」高承睿，今天首輪對上「世界球王」中國名將林詩棟，結果以5比11、4比11、4比11落敗。