足球／2026世足門票將開賣 恐一票難求且價格不菲

2026世界盃足球賽第一階段門票預售抽籤登記將於明天開放，但美國全國公共電台（NPR）報導，這次門票恐怕不容易取得，而且可能價格不菲。

2026世界盃將於明年6月起由美國、墨西哥及加拿大聯合舉辦，預計球迷對門票的需求將攀升。主辦單位國際足球總會（FIFA）也正改變售票方式，可能會增加購票難度。

本屆世足第一個購票時間窗口將於9月10日開放，9月19日結束，但僅限符合資格的VISA信用卡持卡人，他們必須先向FIFA登記參加抽籤，還不能真正購買門票。

根據FIFA提供的資訊，這些申請者將參加隨機抽籤，若中籤將獲得指定日期與時段購票。購票將從10月1日起陸續開放。根據FIFA 2026世足台灣官網，成功中籤並不保證一定能買到門票，必須在指定時段內完成購買。

中籤者有機會購買到明年世足104場比賽中的任何一場門票，包括決賽在內，但購買者無法得知屆時是哪兩支隊伍比賽，因為分組抽籤要到12月5日才會進行。

根據NPR報導及FIFA 2026世足台灣官網，世足小組賽門票價格將從60美元（約新台幣1834元）起跳，而決賽最高票價則可達6730美元（約新台幣20萬5769元）。值得注意的是，本屆比賽全面採用浮動定價制度，票價將依需求調整。

一名FIFA高層向NPR透露，門票價格不會由「自動演算法」決定，而是由一個團隊指導，他們會根據供需情況，定期「即時監控並調整」票價，這意味FIFA高層最終可以決定票價能漲多高。