快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／2026世足門票將開賣 恐一票難求且價格不菲

中央社／ 蘇黎世9日綜合外電報導
2026世界盃足球賽第一階段門票預售抽籤登記將於明天開放。FIFA官網
2026世界盃足球賽第一階段門票預售抽籤登記將於明天開放。FIFA官網

2026世界盃足球賽第一階段門票預售抽籤登記將於明天開放，但美國全國公共電台（NPR）報導，這次門票恐怕不容易取得，而且可能價格不菲。

2026世界盃將於明年6月起由美國、墨西哥及加拿大聯合舉辦，預計球迷對門票的需求將攀升。主辦單位國際足球總會（FIFA）也正改變售票方式，可能會增加購票難度。

本屆世足第一個購票時間窗口將於9月10日開放，9月19日結束，但僅限符合資格的VISA信用卡持卡人，他們必須先向FIFA登記參加抽籤，還不能真正購買門票。

根據FIFA提供的資訊，這些申請者將參加隨機抽籤，若中籤將獲得指定日期與時段購票。購票將從10月1日起陸續開放。根據FIFA 2026世足台灣官網，成功中籤並不保證一定能買到門票，必須在指定時段內完成購買。

中籤者有機會購買到明年世足104場比賽中的任何一場門票，包括決賽在內，但購買者無法得知屆時是哪兩支隊伍比賽，因為分組抽籤要到12月5日才會進行。

根據NPR報導及FIFA 2026世足台灣官網，世足小組賽門票價格將從60美元（約新台幣1834元）起跳，而決賽最高票價則可達6730美元（約新台幣20萬5769元）。值得注意的是，本屆比賽全面採用浮動定價制度，票價將依需求調整。

一名FIFA高層向NPR透露，門票價格不會由「自動演算法」決定，而是由一個團隊指導，他們會根據供需情況，定期「即時監控並調整」票價，這意味FIFA高層最終可以決定票價能漲多高。

延伸閱讀

楊千霈驚爆「護照掉半年才發現」！信用卡、錢包也不見

華莎驚喜壓軸！樂天桃猿大巨蛋「SINGDOME音樂電台」卡司超豪華

2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」全國決賽圓滿落幕

鄭文燦貪汙案又換法官 64期剛分發「舊」人中籤全新合議庭接手

相關新聞

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署...

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難...

足球／2026世足門票將開賣 恐一票難求且價格不菲

2026世界盃足球賽第一階段門票預售抽籤登記將於明天開放，但美國全國公共電台（NPR）報導，這次門票恐怕不容易取得，而且...

香港羽賽／李哲輝楊博軒苦戰50分鐘 晉男雙16強

BWF香港羽球公開賽今天進行會內賽首日賽事，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒經歷50分鐘大戰，才以22比24、22比20、21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。