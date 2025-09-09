香港羽賽／李哲輝楊博軒苦戰50分鐘 晉男雙16強
BWF香港羽球公開賽今天進行會內賽首日賽事，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒經歷50分鐘大戰，才以22比24、22比20、21比17擊敗馬來西亞組合王耀新、張御宇，挺進16強。
世界羽球總會（BWF）男雙排名第14的李哲輝、楊博軒，連同今天在內，和世界第29的大馬組合王耀新、張御宇交手過5次，取得3勝2敗優勢，還是對戰2連勝。
台灣組合在今天首局開賽一度以3比8落後，但隨即追上比數，比賽中後段雙方形成拉鋸戰，最多只有2分差距，只可惜仍以22比24丟掉首局。
第2局台灣組合開賽又以2比6落後，但隨即回敬一波11比1的攻勢順利超前，儘管比賽尾聲雙方又戰成20比20平手，幸好李哲輝、楊博軒順利連得2分，將局數扳成平手。
關鍵第3局，雙方從11比11平手後就形成拉鋸戰，經歷4度平手後，李哲輝、楊博軒在17比17時靠著加速的輪轉，以及平抽擋發揮相對出色，如願連拿4分收下勝利。
今天運動部成立，李洋正式接任部長，不過他昔日奧運金牌搭檔王齊麟，卻在香港公開賽出師不利，首輪和邱相榤聯手，對上印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），以13比21、21比18、10比21首輪落敗。
