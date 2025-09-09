快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

射箭／中華反曲弓女團世錦賽扳倒韓國 拚睽違6年金牌

中央社／ 台北9日電
左起反曲女團執行教練吳英男，選手李采璇、邱意晴及許芯慈。射箭協會提供
左起反曲女團執行教練吳英男，選手李采璇、邱意晴及許芯慈。射箭協會提供

在韓國光州舉行的世界射箭錦標賽，由許芯慈、邱意晴及李采璇組成的中華反曲弓女子團體，今天4強戰在加射階段扳倒強敵韓國，繼2019年後再度前進金牌戰，展現接班氣勢。

由巴黎奧運國手邱意晴領軍，搭配新星許芯慈、李采璇組成的反曲弓女團，在這次射箭世錦賽名列女團第5種子，獲得首輪輪空，這批平均年紀不滿20歲的台灣新生代射手，接連透過加射擊敗德國、美國，尤其次輪更克服0比4絕對劣勢，展現強大的抗壓性。

中華女團4強戰面對由林是見、安山及姜彩榮組成的韓國隊，在對手合計坐擁6面奧運金牌的強大實力下，台灣女將毫無畏懼，再度與對手拚到加射，終場以28比27驚險勝出，接下來將與日本爭奪金牌，同時確定進帳運動部成立後，中華代表隊首面世錦賽獎牌。

中華射箭隊總教練廖健男接受中央社採訪時指出，韓國隊身為地主具有非贏不可的壓力，因此感覺她們在動作上較為緊繃，並特別交代台灣女將只要展現平時的動作，盡量衝擊對手，相信會得到好的結果，「雖然3名選手都有點不穩，但後面都能彌補回來，尤其今天下了一整天的雨，教練、選手都很辛苦。」

上次台灣反曲弓女團射進金牌戰，是2019年的雷千瑩搭配彭家楙、譚雅婷，如今許芯慈、邱意晴及李采璇等新生代射手展現接班氣勢，廖健男認為，這批選手歷經射箭企業聯賽的洗禮，已習慣在高張力的環境下作戰，「她們都是台灣未來潛力新星，當然希望有更多人跳出來。」

邱意晴 韓國隊 世錦賽

延伸閱讀

Google將遵照韓國要求 模糊處理地圖衛星影像

2025韓國「漢江無人機光影秀」華麗登場！2000架無人機展出全免費

拳擊／林郁婷無緣世錦賽 教練樂觀看性別審查

拳擊／等待多日才首戰 陳念琴WB世錦賽輕鬆晉級8強

相關新聞

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署...

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難...

射箭／中華反曲弓女團世錦賽扳倒韓國 拚睽違6年金牌

在韓國光州舉行的世界射箭錦標賽，由許芯慈、邱意晴及李采璇組成的中華反曲弓女子團體，今天4強戰在加射階段扳倒強敵韓國，繼2...

影／全民運動署揭牌 部長李洋親自交印信給首任署長房瑞文

運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，上午才上任的運動部長李洋、首任全民運動署署長房瑞文等出席。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。