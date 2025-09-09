射箭／中華反曲弓女團世錦賽扳倒韓國 拚睽違6年金牌

在韓國光州舉行的世界射箭錦標賽，由許芯慈、邱意晴及李采璇組成的中華反曲弓女子團體，今天4強戰在加射階段扳倒強敵韓國，繼2019年後再度前進金牌戰，展現接班氣勢。

由巴黎奧運國手邱意晴領軍，搭配新星許芯慈、李采璇組成的反曲弓女團，在這次射箭世錦賽名列女團第5種子，獲得首輪輪空，這批平均年紀不滿20歲的台灣新生代射手，接連透過加射擊敗德國、美國，尤其次輪更克服0比4絕對劣勢，展現強大的抗壓性。

中華女團4強戰面對由林是見、安山及姜彩榮組成的韓國隊，在對手合計坐擁6面奧運金牌的強大實力下，台灣女將毫無畏懼，再度與對手拚到加射，終場以28比27驚險勝出，接下來將與日本爭奪金牌，同時確定進帳運動部成立後，中華代表隊首面世錦賽獎牌。

中華射箭隊總教練廖健男接受中央社採訪時指出，韓國隊身為地主具有非贏不可的壓力，因此感覺她們在動作上較為緊繃，並特別交代台灣女將只要展現平時的動作，盡量衝擊對手，相信會得到好的結果，「雖然3名選手都有點不穩，但後面都能彌補回來，尤其今天下了一整天的雨，教練、選手都很辛苦。」

上次台灣反曲弓女團射進金牌戰，是2019年的雷千瑩搭配彭家楙、譚雅婷，如今許芯慈、邱意晴及李采璇等新生代射手展現接班氣勢，廖健男認為，這批選手歷經射箭企業聯賽的洗禮，已習慣在高張力的環境下作戰，「她們都是台灣未來潛力新星，當然希望有更多人跳出來。」