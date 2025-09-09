全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署的成立提出4點期待，並期勉全民署能夠落實向下扎根、全民參與的精神。

體育署在升格為運動部後，為了落實總統賴清德的競技運動全民化任務，於運動部底下設立全民署，並由前體育署副署長房瑞文出任首任署長，而今天的布達儀式上，房瑞文也提出了全民署的未來五大方向。

而運動部部長李洋也表示，全民運動署的成立，正是實踐賴總統「八大運動政策」的具體作為，其中最核心的，就是「競技運動全民化」，這代表著台灣運動將不再只侷限於菁英競技，而是要讓運動精神融入每一個家庭、每一位國民的生活。

運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，運動部長李洋（左二）、全民運動署署長房瑞文（右三）等出席，共同主持揭牌儀式。記者曾學仁／攝影

李洋也提到，自己過去是一名運動選手，退役後也持續在教育現場與產業端持續耕耘，能夠深刻體會選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力，將會把這樣的經驗應用在未來對於全民署的支持與引導，並提出4點期待，包括「推動競技運動全民化」、「向下扎根、全齡參與」、「多元發展」與「公私協力」。

李洋也期勉首任全民署署長房瑞文，「未來責任重大，期待您帶領團隊，以『向下扎根、全民參與』的精神，落實賴總統的政策藍圖，並透過創新與協調，讓全民運動成為國家發展的重要基石。」