快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，運動部長李洋（左）將全民運動署長印信交給新任署長房瑞文（右）。記者曾學仁／攝影
運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，運動部長李洋（左）將全民運動署長印信交給新任署長房瑞文（右）。記者曾學仁／攝影

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署的成立提出4點期待，並期勉全民署能夠落實向下扎根、全民參與的精神。

體育署在升格為運動部後，為了落實總統賴清德的競技運動全民化任務，於運動部底下設立全民署，並由前體育署副署長房瑞文出任首任署長，而今天的布達儀式上，房瑞文也提出了全民署的未來五大方向。

而運動部部長李洋也表示，全民運動署的成立，正是實踐賴總統「八大運動政策」的具體作為，其中最核心的，就是「競技運動全民化」，這代表著台灣運動將不再只侷限於菁英競技，而是要讓運動精神融入每一個家庭、每一位國民的生活。

運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，運動部長李洋（左二）、全民運動署署長房瑞文（右三）等出席，共同主持揭牌儀式。記者曾學仁／攝影
運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，運動部長李洋（左二）、全民運動署署長房瑞文（右三）等出席，共同主持揭牌儀式。記者曾學仁／攝影

李洋也提到，自己過去是一名運動選手，退役後也持續在教育現場與產業端持續耕耘，能夠深刻體會選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力，將會把這樣的經驗應用在未來對於全民署的支持與引導，並提出4點期待，包括「推動競技運動全民化」、「向下扎根、全齡參與」、「多元發展」與「公私協力」。

李洋也期勉首任全民署署長房瑞文，「未來責任重大，期待您帶領團隊，以『向下扎根、全民參與』的精神，落實賴總統的政策藍圖，並透過創新與協調，讓全民運動成為國家發展的重要基石。」

李洋 運動部 體育署

延伸閱讀

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

運動部／「當初也沒人看好麟洋配奪金」 李洋任部長最想做這件事

影／運動部長李洋上任 六大面向打造台灣運動新紀元

相關新聞

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署...

運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

運動部選在9月9日「國民體育日」正式掛牌，今天揭牌儀式暨部長李洋的布達典禮冠蓋雲集，許多體育界人士都出席力挺，國內職籃兩...

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難...

影／全民運動署揭牌 部長李洋親自交印信給首任署長房瑞文

運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，上午才上任的運動部長李洋、首任全民運動署署長房瑞文等出席。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。