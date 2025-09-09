快訊

全民運動署揭牌 首任署長房瑞文承諾不會只是一個辦活動單位

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導

運動部在今天上午正式掛牌後，全民運動署也在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文布達典禮，對於將肩負起運動部六大目標中其中一項的競技運動全民化任務，房瑞文也強調未來將以五大方向推動政策，讓全民運動署不只是一個辦活動的單位。

運動部在經過一年籌備後於今天國民體育日正式掛牌，在上午舉行了首任部長李洋的布達儀式後，下午則是舉行運動部全民運動署的揭牌儀式，首任署長房瑞文在致詞時表示，很感謝行政院長官以及部長李洋對他的信任，也自知全民體育署肩負重大責任，尤其還是一個第一次成立的機關，將會努力完成全民運動的推展任務。

房瑞文強調，全民運動署未來將投入90億的經費朝五大方向推動，包括推動社區運動俱樂部、促進多元族群運動參與、提升多元運動發展、輔導縣市政府辦理規劃運動計畫、優化公共運動設施環境推動全民運動。

房瑞文指出，競技運動全民化這個使命並不容易，也絕對不是多辦活動就可以達成目的，很多政策也必須要落地、讓民眾有感覺，包括用公私協力的方式改善校園設施，希望打造公有的場館服務據點模式，然後發展社區聯賽及區域賽事。

此外，科技體適能的落實也將是全民運動署的一個目標，如果可以跟縣市政府公有的場館來進行結合，就能夠讓民眾就近做一些科技體適能檢測，讓民眾能夠知道自己的身體狀況，然後全民運動署也可以提供一些運動處方籤；全民運動署也將建構中央-地方-顧問三級推動體系，協助縣市政府依據在地需求訂定「在地規律運動推廣行動方案」，鼓勵提升規律運動參與。

國民 李洋 運動部

