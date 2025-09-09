運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難，很難比較，「兩個都不容易，李洋願意承擔挑戰，我給予高度祝福。」

蔡其昌表示，感謝賴清德總統落實他的選舉承諾，台灣以往都是重文輕武，這幾年教育部一路改革，全民運動、校園運動風氣都有所提升，台灣運動人口增加。他也提到，全民運動是首要目標，競技運動則是可以團結國人，「不分顏色，增加國際能見度，讓世界看見台灣。」

蔡其昌說，運動組織的改革，最終核心宗旨都是要精進對選手的整體照顧，李洋願意承擔挑戰，自己給予高度祝福，「希望有李洋部長加入，可以讓我們在立院推動運動發展可以越來越好。」

談到運動部成立對台灣棒球運動的影響，蔡其昌點出還能更好的地方，他說過去兩年爭取5億元改善棒球場的軟硬體，基礎設施已經完善，但還有很多可以精進的項目，像是部分球場的大螢幕並未達到標準，有的很小、有的已經模糊，以及身障觀賽環境也能更友善化。

蔡其昌表示，自己會以立委身分協助地方政府，投入這些球場改善，他形容棒球是「體驗經濟」，「棒球場帶來的感受是很重要的事，長期處在不是太優的環境，球迷要持續增長是困難的。」他期許各地方政府都能成為「棒球市長」，「協助改善觀賽環境，是每位「棒球市長」都能做的事。」