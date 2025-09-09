快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職會長蔡其昌。記者陳宛晶／攝影
中職會長蔡其昌。記者陳宛晶／攝影

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難，很難比較，「兩個都不容易，李洋願意承擔挑戰，我給予高度祝福。」

蔡其昌表示，感謝賴清德總統落實他的選舉承諾，台灣以往都是重文輕武，這幾年教育部一路改革，全民運動、校園運動風氣都有所提升，台灣運動人口增加。他也提到，全民運動是首要目標，競技運動則是可以團結國人，「不分顏色，增加國際能見度，讓世界看見台灣。」

蔡其昌說，運動組織的改革，最終核心宗旨都是要精進對選手的整體照顧，李洋願意承擔挑戰，自己給予高度祝福，「希望有李洋部長加入，可以讓我們在立院推動運動發展可以越來越好。」

談到運動部成立對台灣棒球運動的影響，蔡其昌點出還能更好的地方，他說過去兩年爭取5億元改善棒球場的軟硬體，基礎設施已經完善，但還有很多可以精進的項目，像是部分球場的大螢幕並未達到標準，有的很小、有的已經模糊，以及身障觀賽環境也能更友善化。

蔡其昌表示，自己會以立委身分協助地方政府，投入這些球場改善，他形容棒球是「體驗經濟」，「棒球場帶來的感受是很重要的事，長期處在不是太優的環境，球迷要持續增長是困難的。」他期許各地方政府都能成為「棒球市長」，「協助改善觀賽環境，是每位「棒球市長」都能做的事。」

棒球 李洋 運動部

延伸閱讀

運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

中職／看林智勝305轟忘了我是誰 蔡其昌：編劇也寫不出這劇本

經典賽／蔡其昌帶曾豪駒給的作業赴日 帶回古林睿煬好消息

運動部／「當初也沒人看好麟洋配奪金」 李洋任部長最想做這件事

相關新聞

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

運動部／「當初也沒人看好麟洋配奪金」 李洋任部長最想做這件事

擁有兩面奧運金牌的羽球名將李洋成為首任運動部部長，今天從行政院院長卓榮泰手中接下任命令和印信，象徵正式上任，喊出六個重點...

運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

運動部選在9月9日「國民體育日」正式掛牌，今天揭牌儀式暨部長李洋的布達典禮冠蓋雲集，許多體育界人士都出席力挺，國內職籃兩...

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難...

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 多國好手齊聚高雄

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽今天起至14日在高雄市立國際游泳池登場。高市運發局表示，這是全台首次舉辦此國際賽事，有立陶宛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。