運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
運動部首任部長李洋（中）和PLG副會長陳建州（右）、領航猿副領隊陳信安合影。記者曾思儒／攝影
運動部首任部長李洋（中）和PLG副會長陳建州（右）、領航猿副領隊陳信安合影。記者曾思儒／攝影

運動部選在9月9日「國民體育日」正式掛牌，今天揭牌儀式暨部長李洋的布達典禮冠蓋雲集，許多體育界人士都出席力挺，國內職籃兩大聯盟TPBLPLG也有人員出席，PLG副會長陳建州和桃園璞園領航猿副領隊暨球團發言人陳信安也和李洋留下合影。

今天擔任TPBL台灣職籃大聯盟會長的立法委員莊瑞雄也出席揭牌儀式，PLG代表則是陳建州和陳信安，兩人都是選手出身，和李洋的身份轉變有異曲同工之處。

PLG和TPBL合併已經討論多時，運動部成立後的一大重點是推廣職業運動，賴清德總統致詞時也特別提及職業運動的重要性，李洋針對職籃聯盟的合併表示，最近會和相關人士討論，如何幫助台灣運動產業「圈子做更大一點」，多一點了解和探討。

目前除中華職棒、兩大職籃聯盟，排球也成立台灣職業排球聯盟（TPBL），新賽季即將開打，羽球選手出身的李洋認為，職業賽事需要整合單項協會、選手甚至家長，「不是每個運動成為職業就是好事。」

