聽新聞
0:00 / 0:00
拳擊／林郁婷無緣世錦賽 教練樂觀看性別審查
世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行中，巴黎奧運摘金的我國名將林郁婷因性別檢測審查結果未出爐，並沒飛到英國參賽，今天和教練曾自強一同出席運動部掛牌儀式，一起見證首任運動部部長李洋上任。
WB今年首度舉辦世錦賽，上月公告性別檢測規範，符合規定才能獲得參賽資格。曾自強今天強調，已經針對WB要求的內容繳交相關資料，WB也願意審查，但審查需要4到6周，且審查期間不能出賽，林郁婷因此無緣今年世錦賽。
「需要的資料都有繳交，審查期間就互相尊重，有點像調查期間不公開，就靜觀其變。」曾自強提到，除了林郁婷，陸續有十多位女性選手因錯失或繳交報告的因素沒能參賽，WB有特別接受林郁婷的案件，「所以這期間互相尊重，審查期間等待審查結果，相信會有比較好的狀況。」
曾自強補充說，國際奧會（IOC）主席昨天有針對女性議題成立一個委員會，「這個委員會的成立，他也強調不會去改變原有奧林匹克原本的會員，我們往前走，這似乎透露，奧運會原本就有它的遊戲規則，遊戲規則定調後我們就遵照遊戲規則。」
去年巴黎奧運中華代表團奪下兩面金牌，就是由李洋和王齊麟的「麟洋配」和林郁婷奪下，今天金牌成員另類合體，象徵台灣體育邁向新紀元，曾自強也樂觀其成，他笑說李洋「躺在地上都能打球」，部長將會是特別驚艷，也是大家期待的契機，「他沒有問題的！」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言