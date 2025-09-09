快訊

拳擊／林郁婷無緣世錦賽 教練樂觀看性別審查

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李洋（中）上任運動部部長，金牌拳后林郁婷（左）和空手道「小清新」文姿云出席典禮合理。記者曾思儒／攝影
李洋（中）上任運動部部長，金牌拳后林郁婷（左）和空手道「小清新」文姿云出席典禮合理。記者曾思儒／攝影

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行中，巴黎奧運摘金的我國名將林郁婷因性別檢測審查結果未出爐，並沒飛到英國參賽，今天和教練曾自強一同出席運動部掛牌儀式，一起見證首任運動部部長李洋上任。

WB今年首度舉辦世錦賽，上月公告性別檢測規範，符合規定才能獲得參賽資格。曾自強今天強調，已經針對WB要求的內容繳交相關資料，WB也願意審查，但審查需要4到6周，且審查期間不能出賽，林郁婷因此無緣今年世錦賽。

「需要的資料都有繳交，審查期間就互相尊重，有點像調查期間不公開，就靜觀其變。」曾自強提到，除了林郁婷，陸續有十多位女性選手因錯失或繳交報告的因素沒能參賽，WB有特別接受林郁婷的案件，「所以這期間互相尊重，審查期間等待審查結果，相信會有比較好的狀況。」

曾自強補充說，國際奧會（IOC）主席昨天有針對女性議題成立一個委員會，「這個委員會的成立，他也強調不會去改變原有奧林匹克原本的會員，我們往前走，這似乎透露，奧運會原本就有它的遊戲規則，遊戲規則定調後我們就遵照遊戲規則。」

去年巴黎奧運中華代表團奪下兩面金牌，就是由李洋和王齊麟的「麟洋配」和林郁婷奪下，今天金牌成員另類合體，象徵台灣體育邁向新紀元，曾自強也樂觀其成，他笑說李洋「躺在地上都能打球」，部長將會是特別驚艷，也是大家期待的契機，「他沒有問題的！」

