全運會／射擊新世代竄出頭 鄭晏晴力抗多名奧運國手破大會摘金

114年全國運動會射擊賽事昨天起在桃園公西靶場舉行，今年在女子10公尺空氣步槍與空氣手槍賽事都有新勢力崛起，兩位剛升上大一的新北市好手陳妍卉、鄭晏晴前兩日分別在10公尺空氣步槍、手槍賽事打破大會紀錄摘金。

過去幾年代表光復高中在全中運賽場連年摘金的陳妍卉，今年升上輔大成為大一新鮮人並再度向全運會叩關，在昨天登場的女子10公尺空氣步槍賽事中，儘管她在資格賽僅射下第4名成績，排在兩位新北市學姊周亞瑄、林穎欣和桃園市的宋諭婷之後。

不過隨後登場的決賽，陳妍卉卻射出251.4分成績，擊退台中市翁慧雯摘金，也打破林穎欣所保持的原大會紀錄249.6分，加上在團體賽部分也與周亞瑄、林穎欣一同為新北市拿下金牌，個人單日進帳雙金。

而今天登場的女子10公尺空氣手槍賽事，更是匯集了吳佳穎、余艾玟、田家榛、劉恆妤等奧運國手，其中在資格賽余艾玟、 鄭晏晴就雙雙刷新由吳佳穎所保持的大會紀錄，並以資格賽前兩名晉級到決賽。

決賽鄭晏晴更是在面臨吳佳穎、余艾玟的一路追擊下，最終再度以240.1分打破由田家榛所保持的決賽大會紀錄摘金，至於吳佳穎則是238.4分拿下銀牌，余艾玟排名第3名。

對於今年4月鄭晏晴在個人最後一屆全中運因為壓力過大表現一度不如預期，教練郭孟熙指出，在經歷全中運的低潮後，鄭晏晴僅花一個多月就重新轉換心情，這次全運會前也特別與她溝通關於場上遇到狀況不要糾結，應該更直覺反應的建議，而她在今天也徹底落實，成為能夠射出好成績的關鍵。

談到鄭晏晴能在與多位亞奧運國手的同場競爭下脫穎而出，郭孟熙也給予肯定，「過去全運會大多是這些老手壓著新手打，她們常常輸給學姊，反而沒有壓力，發揮更好，我也希望她們比賽時不要抱太多想法、要敢打，反而是有好的發揮。」

至於奧運國手吳佳穎也拿下銀牌，郭孟熙則說：「佳穎在去年奧運後休息一段時間釋放壓力，現在也開始恢復練習，重新儲備她下一次亞運和奧運會的能量，現在對她來講，像是回到山下準備再次爬山，但她的低點不低，希望創造更高高點。」