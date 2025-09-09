快訊

門反鎖一整晚…高雄麥當勞驚見男屍 台積電外包員工陳屍廁間

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

你不再是我父親！法國迷姦案主嫌女兒的悲情痛訴

全運會／射擊新世代竄出頭 鄭晏晴力抗多名奧運國手破大會摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小將鄭晏晴（左）在全大運擊退多名奧運國手摘金。 聯合報系資料照
小將鄭晏晴（左）在全大運擊退多名奧運國手摘金。 聯合報系資料照

114年全國運動會射擊賽事昨天起在桃園公西靶場舉行，今年在女子10公尺空氣步槍與空氣手槍賽事都有新勢力崛起，兩位剛升上大一的新北市好手陳妍卉、鄭晏晴前兩日分別在10公尺空氣步槍、手槍賽事打破大會紀錄摘金。

過去幾年代表光復高中在全中運賽場連年摘金的陳妍卉，今年升上輔大成為大一新鮮人並再度向全運會叩關，在昨天登場的女子10公尺空氣步槍賽事中，儘管她在資格賽僅射下第4名成績，排在兩位新北市學姊周亞瑄、林穎欣和桃園市的宋諭婷之後。

不過隨後登場的決賽，陳妍卉卻射出251.4分成績，擊退台中市翁慧雯摘金，也打破林穎欣所保持的原大會紀錄249.6分，加上在團體賽部分也與周亞瑄、林穎欣一同為新北市拿下金牌，個人單日進帳雙金。

而今天登場的女子10公尺空氣手槍賽事，更是匯集了吳佳穎余艾玟、田家榛、劉恆妤等奧運國手，其中在資格賽余艾玟、 鄭晏晴就雙雙刷新由吳佳穎所保持的大會紀錄，並以資格賽前兩名晉級到決賽。

決賽鄭晏晴更是在面臨吳佳穎、余艾玟的一路追擊下，最終再度以240.1分打破由田家榛所保持的決賽大會紀錄摘金，至於吳佳穎則是238.4分拿下銀牌，余艾玟排名第3名。

對於今年4月鄭晏晴在個人最後一屆全中運因為壓力過大表現一度不如預期，教練郭孟熙指出，在經歷全中運的低潮後，鄭晏晴僅花一個多月就重新轉換心情，這次全運會前也特別與她溝通關於場上遇到狀況不要糾結，應該更直覺反應的建議，而她在今天也徹底落實，成為能夠射出好成績的關鍵。

談到鄭晏晴能在與多位亞奧運國手的同場競爭下脫穎而出，郭孟熙也給予肯定，「過去全運會大多是這些老手壓著新手打，她們常常輸給學姊，反而沒有壓力，發揮更好，我也希望她們比賽時不要抱太多想法、要敢打，反而是有好的發揮。」

至於奧運國手吳佳穎也拿下銀牌，郭孟熙則說：「佳穎在去年奧運後休息一段時間釋放壓力，現在也開始恢復練習，重新儲備她下一次亞運和奧運會的能量，現在對她來講，像是回到山下準備再次爬山，但她的低點不低，希望創造更高高點。」

吳佳穎 余艾玟 全運會

延伸閱讀

運動部今揭牌 交長陳世凱祝賀李洋「首位有金牌郵筒的部長」

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 聽奧國手莊詠智再得1銀

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

不參加私人課程不教？ 名校烘焙國手老師遭質疑 校方調查

相關新聞

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

運動部／退役後瘦10公斤 李洋任部長最想做這件事

擁有兩面奧運金牌的羽球名將李洋成為首任運動部部長，今天從行政院院長卓榮泰手中接下任命令和印信，象徵正式上任，喊出六個重點...

拳擊／林郁婷無緣世錦賽 教練樂觀看性別審查

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的世界拳擊錦標賽正在英國進行中，巴黎奧運摘金的我國名將林郁婷因性別檢測...

網球／阿爾卡拉斯正式重登球王 大坂直美相隔3年半重返前20名

在歷經年度最後一場大滿貫賽事美網的競爭後，ATP與WTA在今天公布的最新一周世界排名也出現異動，包括美網新科冠軍阿爾卡拉...

全運會／射擊新世代竄出頭 鄭晏晴力抗多名奧運國手破大會摘金

114年全國運動會射擊賽事昨天起在桃園公西靶場舉行，今年在女子10公尺空氣步槍與空氣手槍賽事都有新勢力崛起，兩位剛升上大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。