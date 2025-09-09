運動部／退役後瘦10公斤 李洋任部長最想做這件事

擁有兩面奧運金牌的羽球名將李洋成為首任運動部部長，今天從行政院院長卓榮泰手中接下任命令和印信，象徵正式上任，喊出六個重點的他笑說，上任最想做的事情「部內同仁每天運動30分鐘」，推動全民運動從運動部做起。

李洋提到，去年從選手身分退役後不但沒有發胖，還瘦了10公斤，接任運動部部長後公務雖繁忙，但「時間是擠出來的」，自己仍會找時間運動，也想推動運動部同仁「每天運動30分鐘」，他笑說：「由我做起。」

身為第一位運動選手出身的部長，李洋面對各方聲音虛心接受，他不諱言聽到一些負面言論，但就像巴黎奧運前，沒人看好「麟洋配」能奪下金牌，但用實際結果做出證明。

「這段期間看到很多對我的不看好，我會盡量做，做出來再檢討。我會一步一步做好，做不到歡迎監督。」李洋強調，不會說自己是否準備好，但會傾聽各界聲音，不論競技運動、全民運動到職業運動都做得更加完善。

體育班的存廢將是李洋任內重點議題，李洋提到，自己求學時期一路就讀體育班，明白體育班面臨的狀況，上禮拜也拜會過教育部長鄭英燦，討論過程中有談到體育班議題，「會和教育部好好溝通，再建立更完善的制度。」