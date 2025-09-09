運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部長機要秘書，今天上午李洋布達典禮也現身台灣大學綜合體育館現場。

李洋在去年巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，退役後進入國體大任教，如今更以30歲之齡成為運動部部長，幕僚團隊也是外界關注焦點。

李洋（左二）上任運動部首任部長後接受媒體聯訪。記者曾學仁／攝影

李洋透露，非常多人會向他推薦，目前都是自己一一面談，了解是否適任。李洋強調，運動部成立就像「房子變大了」，不能隨便找人，「要將這件事情做好，而非找一個人做這件事情。」

卓君澤擔任部長機要秘書引起討論，據了解李洋是透過藝能界朋友推薦介紹和卓君澤牽線，她曾擔任緯來體育台、FOX體育台主播，也曾擔任網路媒體執行長，媒體背景是成為李洋幕僚的關鍵原因。

不過卓君澤並非運動部發言人，李洋今天表示，發言工作將由資歷豐富的政務次長鄭世忠先擔任。