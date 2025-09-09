快訊

李洋上任運動部部長 賴清德總統：希望體育界、全民支持

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
賴清德總統親自出席揭牌及部長李洋的布達典禮。記者曾學仁／攝影
賴清德總統親自出席揭牌及部長李洋的布達典禮。記者曾學仁／攝影

運動部在「全民體育日」揭牌，賴清德總統親自出席揭牌及部長李洋的布達典禮，他喊話「希望體育界能支持李洋部長」，祝福運動部在李洋帶領下開啟開啟全民運動、競技運動和職業運動的新紀元。

賴清德表示，感謝李洋願意承擔部長的重責大任，「李洋部長是運動場上的金牌選手，是否有能力帶領體育部？萬事起頭難，但難不過奧運金牌，還拿過兩面。」

賴清德表示，從李洋的致詞當中，可以看得出來他已經做好準備，「我本人還有卓院長率領的行政團隊，一定鼎力支持李洋部長。我也希望體育界能支持李洋部長，全民都支持李洋部長。」

運動部9日掛牌成立，總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）與首任部長李洋（右）在運動部揭牌暨布達典禮上合影。記者曾學仁／攝影
運動部9日掛牌成立，總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）與首任部長李洋（右）在運動部揭牌暨布達典禮上合影。記者曾學仁／攝影

推廣全民運動、發展競技運動和推動職業運動都是運動部重點，賴清德也提到，希望國人終身都能有一項運動，強健體魄，每位運動選手都能得到國家支持，追逐夢想並登上國際舞台，讓國人因為表現更加團結，選手國際舞台爭光後能轉入職業運動，離開運動舞台也可做其他運動，打造運動生態鏈。

運動部的logo是去年12強中華隊隊長陳傑憲打出全壘打後熱過三壘比出的手勢來發想，賴清德致詞最後說：「Team Taiwan就是台灣精神，台灣精神就是團隊精神，就是台灣NO.1！」他強調體育不分黨派、運動團結國家，「大家一起來，運動員都可以追逐夢想，全民都能得到健康，讓國家持續在世界發光發熱，得到國際社會的敬重。」

