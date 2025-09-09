快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 多國好手齊聚高雄

中央社／ 高雄9日電
世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽9日起至14日在高雄市立國際游泳池登場，這是全台首次迎來此國際賽事，有立陶宛、美國、新加坡等15國、逾200名選手齊聚高雄。圖／高雄市運發局提供
世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽9日起至14日在高雄市立國際游泳池登場，這是全台首次迎來此國際賽事，有立陶宛、美國、新加坡等15國、逾200名選手齊聚高雄。圖／高雄市運發局提供

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽今天起至14日在高雄市立國際游泳池登場。高市運發局表示，這是全台首次舉辦此國際賽事，有立陶宛、美國、新加坡等15國、逾200名選手齊聚高雄。

高雄市運動發展局今天新聞稿指出，高雄迎來全台首次世界水中運動聯盟（CAMS）國際賽事「世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽」，包括男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人BUKOR Ádám、代表我國出賽2025成都世界運動會、也是亞洲紀錄保持人詹凱翔、世運會女子雙蹼銀牌黃渼茜等都將出席參賽，賽事精彩可期。

運發局說明，CMAS世界盃巡迴系列自年初起陸續在各國展開，自由潛水今年3、4月分別在波蘭及塞爾維亞舉辦，高雄為第3站；蹼泳自2月起自法國開始進行今年度巡迴賽，歷經義大利、西班牙、美國，高雄為第5站。此次高雄站結合自由潛水、蹼泳等2項重要巡迴賽。

此次賽事共吸引立陶宛、美國、英國、波蘭、中國、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、日本、匈牙利、厄瓜多、愛沙尼亞、台灣等15個國家世界頂尖選手參與。

運發局長侯尊堯表示，2025年世界盃自由潛水及蹼泳室內泳池巡迴賽是世界水中運動聯盟（CMAS）所認可的B級積分賽事，每年各大洲至少舉辦一站。今年CMAS賽事首次在高雄登場，請全國民眾把握難得機會，到高雄國際游泳池目睹頂尖水中運動好手的對決。

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽9日起至14日在高雄市立國際游泳池登場，包括男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人BUKOR Ádám、代表我國出賽2025成都世界運動會、也是亞洲紀錄保持人詹凱翔、世運會女子雙蹼銀牌黃渼茜等都將出席參賽。圖／高雄市運發局提供 中央通訊社
世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽9日起至14日在高雄市立國際游泳池登場，包括男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人BUKOR Ádám、代表我國出賽2025成都世界運動會、也是亞洲紀錄保持人詹凱翔、世運會女子雙蹼銀牌黃渼茜等都將出席參賽。圖／高雄市運發局提供 中央通訊社

國民 世運會 黃渼茜

延伸閱讀

高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

屢勸不聽！高雄婦爬攤位強拿攤餐點 警方要查辦了

51萬粉絲女網黃於高雄最美圖書館拍情色片 雄檢要分案查了

柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

相關新聞

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開...

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

運動部今天正式掛牌，首任部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部...

全民運動署揭牌李洋提四點期待 盼落實向下扎根全民參與

運動部全民運動署（簡稱全民署）在今天下午舉行揭牌儀式以及首任署長房瑞文的布達典禮，其中剛上任的運動部部長李洋也對於全民署...

運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

運動部選在9月9日「國民體育日」正式掛牌，今天揭牌儀式暨部長李洋的布達典禮冠蓋雲集，許多體育界人士都出席力挺，國內職籃兩...

運動部／李洋願承擔部長挑戰 中職會長蔡其昌：高度祝福

運動部今天正式揭牌，成為台灣體壇最大事，談到李洋成為運動部部長，中職聯盟會長蔡其昌獻上祝福，他說當部長、拿金牌哪個比較難...

影／全民運動署揭牌 部長李洋親自交印信給首任署長房瑞文

運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮下午舉行，上午才上任的運動部長李洋、首任全民運動署署長房瑞文等出席。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。