世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 多國好手齊聚高雄

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽今天起至14日在高雄市立國際游泳池登場。高市運發局表示，這是全台首次舉辦此國際賽事，有立陶宛、美國、新加坡等15國、逾200名選手齊聚高雄。

高雄市運動發展局今天新聞稿指出，高雄迎來全台首次世界水中運動聯盟（CAMS）國際賽事「世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽」，包括男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人BUKOR Ádám、代表我國出賽2025成都世界運動會、也是亞洲紀錄保持人詹凱翔、世運會女子雙蹼銀牌黃渼茜等都將出席參賽，賽事精彩可期。

運發局說明，CMAS世界盃巡迴系列自年初起陸續在各國展開，自由潛水今年3、4月分別在波蘭及塞爾維亞舉辦，高雄為第3站；蹼泳自2月起自法國開始進行今年度巡迴賽，歷經義大利、西班牙、美國，高雄為第5站。此次高雄站結合自由潛水、蹼泳等2項重要巡迴賽。

此次賽事共吸引立陶宛、美國、英國、波蘭、中國、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、日本、匈牙利、厄瓜多、愛沙尼亞、台灣等15個國家世界頂尖選手參與。

運發局長侯尊堯表示，2025年世界盃自由潛水及蹼泳室內泳池巡迴賽是世界水中運動聯盟（CMAS）所認可的B級積分賽事，每年各大洲至少舉辦一站。今年CMAS賽事首次在高雄登場，請全國民眾把握難得機會，到高雄國際游泳池目睹頂尖水中運動好手的對決。