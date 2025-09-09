快訊

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李洋正式成為運動部首任部長。 聯合報系資料照
運動部今天「國民體育日」正式揭牌，賴清德總統親自出席，見證行政院院長卓榮泰將任命令及印信交到首任運動部部長李洋手中，揭開台灣運動新頁。

30歲的李洋穿上西裝，和賴清德總統、行政院院長卓榮泰一同步入台灣大學體育館的揭牌典禮會場。李洋上台致詞時先和現場嘉賓們打招呼，邊說邊鞠躬，不小心「大舌頭」透露緊張情緒。

李洋表示，今天正式就任運動部部長，從競技場上轉到這崗位，感謝總統全力支持。他提到運動邁出全新里程，深知肩負重大責任，「我是一名運動員，能體會運動員心聲，清楚運動挑戰。」

首任運動部部長的李洋提出六項重點，包括落實全民運動、推動運動部和國訓中心及各單項協會緊密合作、提升台灣舉辦國際賽會的能力和能見度、促進運動產業的發展，以及投入青少年和基層培育，打造更完善的系統。

李洋最後宣告說：「我熱愛團隊，也喜歡和團隊贏得勝利，接下來每一步都會秉持運動精神，打造台灣運動新里程碑。」

行政院院長卓榮泰致詞時提到，徵詢李洋擔任部長時曾對他說「萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌那麼難」，且李洋還可以得兩次，未來希望李部長率領的團隊，像他的壓線球，帶給國人振奮團結和喜悅，「李部長加油！」

屬於台灣運動界的大日子，今天包括賴清德總統、行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君、運動部部長李洋、教育部部長鄭英耀、運動部政務次長鄭世忠及黃啟煌、運動部常務次長洪志昌、中華奧會主席林鴻道、中華體育運動總會會長葉政彥及多位立法委員都出席揭牌儀式，賴清德總統離場前還特別向輪椅區的出席貴賓致意。

相關新聞

