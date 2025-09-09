聽新聞
0:00 / 0:00
網球／阿爾卡拉斯正式重登球王 大坂直美相隔3年半重返前20名
在歷經年度最後一場大滿貫賽事美網的競爭後，ATP與WTA在今天公布的最新一周世界排名也出現異動，包括美網新科冠軍阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）擠下在位65周的辛納（Jannik Sinner），重返世界球王寶座，至於日本前球后大坂直美排名也升上第14名，暌違3年半再度重返世界前20名。
阿爾卡拉斯昨天凌晨在美網男單決賽以6：2、3：6、6：1、6：4擊敗辛納，不僅拿下生涯第6座大滿貫冠軍，也將在位超過一年的世界球王辛納拉下王座，也是阿爾卡拉斯繼前年6月後再度回到世界球王寶座，生涯目前累積世界球王周數來到37周。
至於今年4場大滿貫賽都止步於4強的約克維奇（Novak Djokovic），在美網4強賽不敵阿爾卡拉斯後，排名也從第7名升至第4名，僅次於阿爾卡拉斯、辛納與澤瑞夫（Alexander Zverev）。
在女單排名部分，世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在美網成功封后後，繼續穩坐世界球后寶座，而拿下亞軍的阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）排名則是上升5名來到世界第4名，創下個人生涯新高。
產後首度在美網重返大滿貫4強賽的日本名將大坂直美，排名則是從24名提升至14名，也是她自從2022年1月後，排名再度重返世界前20名。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言